Zegarmistrzostwo wraca do łask? Zapomnianym rzemiosłem interesuje się pokolenie Z

Zegarmistrzostwo: świeże spojrzenie młodych na zapomniane rzemiosło

W rozmowie z CNN prezes szwajcarskiej instytucji Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program (WOSTEP) zajmującej się szkoleniem zegarmistrzów w zakresie tworzenia i naprawy wysokiej jakości zegarów, Johann Kunz-Fernandez, zauważa, że zainteresowanie nieco zapomnianym rzemiosłem wśród młodych adeptów tego zawodu staje się coraz bardziej dostrzegalne. – Młodzi ludzie mogą być naszym kołem ratunkowym w ożywieniu przemysłu zegarmistrzowskiego. Zadziwiła nas liczna obecność przedstawicieli młodego pokolenia na tegorocznych targach Watchers and Wonders odbywających się w Genewie. Rozmawialiśmy o tym z wieloma producentami, ponieważ każdy z nas odnotował tę nową tendencję – wyjaśnia.

Potwierdzeniem tych słów jest między innymi wzmożone zainteresowanie kursami prowadzonymi przez fińską szkołę dla przyszłych zegarmistrzów, Kelloseppäkoulusta, The Finnish School of Watchmaking w Espoo. Założona w 1944 roku placówka po raz pierwszy w swojej ponad 80-letniej historii, we wrześniu bieżącego roku wzbogaci swoją ofertę dydaktyczną o kursy prowadzone w języku angielskim. Przyszli studenci, którzy już zgłosili chęć udziału w szkoleniach, pochodzą między innymi z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Turcji. – Młodzi ludzie, którzy zgłaszają się do naszej szkoły, pragną tworzyć coś trwałego, co nie zostanie szybko zużyte i wyrzucone. Mają świeże spojrzenie na nasze rzemiosło i znajdują ciekawe sposoby dzielenia się z zainteresowanymi swoimi osiągnięciami – mówi z rozmowie z CNN dyrektorka fińskiej szkoły Hanna Harilainen, powołując się na przykład jednego z absolwentów, który nie tylko założył własną, świetnie prosperującą firmę produkującą zegarki, ale też na bieżąco relacjonuje postępy w swojej pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wśród absolwentów fińskiej szkoły Kelloseppäkoulusta nadal wprawdzie dominują mężczyźni, ale i tam można zaobserwować nową, obiecującą tendencję, pozwalającą wierzyć, że w gronie obecnych i przyszłych zegarmistrzów nie zabraknie także kobiet: jedną trzecią tegorocznych kandydatów na kursy w zlokalizowanej w Espoo uczelni stanowią panie.

Shona Taine, która nie tylko przechodzi do historii jako pierwsza w historii członkini prestiżowej Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, ale i została półfinalistką organizowanego przez Louis Vuitton konkursu dla niezależnych twórców zegarków (Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives), może być źródłem inspiracji dla kolejnych dziewcząt zainteresowanych praktykowaniem tego zawodu. Na potrzeby uruchomienia własnej działalności potrzebowała wprawdzie wsparcia finansowego ze strony rodziny, ale obecnie flagowy model sygnowany logo jej firmy jest sprzedawany za $107,000. Chętnych nie brakuje, o czym mogła przekonać się, sprzedając pojedyncze egzemplarze jeszcze przed ich ukończeniem. Premiera nowego modelu – Souscription – przewidziana jest na 2026 rok. Czy i te egzemplarze zostaną równie entuzjastycznie przyjęte przez wielbicieli unikatowych zegarków?

