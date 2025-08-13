Reklama

Pokolenie Z inaczej niż starsi pracownicy podchodzi do zwolnień grupowych. Przykład do naśladowania?

Obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. pracowników w Polsce. Najnowsze badanie opinii LiveCareer „Zwolnienia grupowe pod lupą” pokazało m.in., jakie emocje w związku z tym zagrożeniem mają osoby z różnych grup wiekowych.

Publikacja: 13.08.2025 17:19

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Do przeprowadzenia badania jego autorów zmotywował fakt, że w 2024 roku polski rynek pracy doświadczył największej fali zwolnień grupowych od czasów pandemii COVID-19. Pracodawcy zapowiedzieli redukcję zatrudnienia obejmującą łącznie 37,3 tys. stanowisk, czyli o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Również w 2025 roku wiele firm zapowiedziało redukcję liczby swoich pracowników, co oznacza, że trudne historie staną się udziałem wielu osób. Właśnie w związku z tym zapytano badanych o doświadczenia i przeżycia związane z masowymi zwolnieniami. Uzyskane wyniki pokazały, że ten temat budzi wiele obaw. Ankiety wypełniło łącznie 1258 Polaków. 

Czy Polacy boją się zwolnień grupowych?

Wynika z nich m.in., że obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. zatrudnionych, a 26 proc. pracowników w Polsce przynajmniej raz w życiu straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych.

W tej chwili 60 proc. badanych pracowników nie obawia się, że straci pracę w tym trybie (a przynajmniej nie w najbliższym czasie). 21 proc. pracujących Polaków deklaruje niewielkie obawy przed zwolnieniem grupowym, a 7 proc. bardzo się tego boi.  Jako uzasadnienie swoich obaw respondenci najczęściej wskazują kłopoty finansowe firmy (44 proc.) oraz zmiany w jej strukturze organizacyjnej (41 proc.).

Co ciekawe, większe zagrożenie utratą pracy czują mężczyźni. Autorzy badania wskazują, że przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że w branżach, które są najbardziej narażone na redukcję etatów, pracuje więcej panów niż pań. Ze zgromadzonych danych wynika, że zwolnień grupowych obawia się co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta.

Jakie emocje wzbudzają w Polakach zwolnienia grupowe?

Badanie dostarczyło też ciekawych informacji na temat emocji, jakie towarzyszą Polakom, gdy docierają do nich informacje o zwolnieniach grupowych. We wszystkich wyodrębnionych grupach wiekowych dominuje lęk, ale w odpowiedziach osób z grupy do 25 roku życia zaraz po nim w zestawieniu pojawia się obojętność  – takiej odpowiedzi udzieliło 22 proc. najmłodszych respondentów. Badani w wieku 26-39 lat na ogół wskazywali lęk (25 proc.) i smutek (25 proc.), a osoby od 40 do 58 roku życia – smutek (32 proc.), złość (23 proc.) i lęk (23 proc.). Respondenci w wieku 59 lat lub więcej na wieść o zwolnieniach grupowych najczęściej czują smutek (42 proc.) lub złość (25 proc.).

– Jak wynika z naszego badania, ponad 70 proc. pracowników odczuwa smutek, lęk lub złość, stykając się z informacjami o zwolnieniach grupowych – mówi  Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer.pl i autorka badania. – Jednocześnie aż 60 proc. respondentów nie spodziewa się, że może paść ich ofiarą w obecnym miejscu pracy. Widać więc wyraźnie, że temat ten jest związany z silnymi emocjami, ale niewiele osób uważa, że może dotyczyć właśnie ich. Dlatego to wydarzenie zazwyczaj wiąże się z szokiem i bardzo silnym stresem. W przypadku zwolnień grupowych pracownicy często dowiadują się o nich niespodziewanie, z dnia na dzień. Inaczej niż w przypadku normalnego zwolnienia, kiedy zatrudniony zazwyczaj wyczuwa, że od jakiegoś czasu gromadzą się nad nim ciemne chmury. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawca maksymalnie ułatwił pracownikowi ten proces: poprzez przekazanie bardzo szczegółowych informacji i instrukcji, zadowalającą odprawę czy nawet pomoc w szukaniu nowej pracy. Z kolei zatrudnieni powinni przyglądać się sytuacji firmy i śledzić ewentualne doniesienia prasowe, a także starać się mieć plan awaryjny – w postaci oszczędności lub strategii działania po zwolnieniu. Zasada „ograniczonego zaufania” może w tym przypadku oszczędzić im stresu i znacząco ułatwić cały proces – podkreśla. 

Źródło: rp.pl

Praca Zwolnienia Grupowe

