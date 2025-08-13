Aktualizacja: 13.08.2025 22:44 Publikacja: 13.08.2025 17:19
Obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. zatrudnionych w Polsce.
Foto: Adobe Stock
Do przeprowadzenia badania jego autorów zmotywował fakt, że w 2024 roku polski rynek pracy doświadczył największej fali zwolnień grupowych od czasów pandemii COVID-19. Pracodawcy zapowiedzieli redukcję zatrudnienia obejmującą łącznie 37,3 tys. stanowisk, czyli o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Również w 2025 roku wiele firm zapowiedziało redukcję liczby swoich pracowników, co oznacza, że trudne historie staną się udziałem wielu osób. Właśnie w związku z tym zapytano badanych o doświadczenia i przeżycia związane z masowymi zwolnieniami. Uzyskane wyniki pokazały, że ten temat budzi wiele obaw. Ankiety wypełniło łącznie 1258 Polaków.
Wynika z nich m.in., że obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. zatrudnionych, a 26 proc. pracowników w Polsce przynajmniej raz w życiu straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych.
Czytaj więcej
Przedstawiciele pokolenia Z zupełnie inaczej niż starsze osoby postrzegają proces rekrutacji i ro...
W tej chwili 60 proc. badanych pracowników nie obawia się, że straci pracę w tym trybie (a przynajmniej nie w najbliższym czasie). 21 proc. pracujących Polaków deklaruje niewielkie obawy przed zwolnieniem grupowym, a 7 proc. bardzo się tego boi. Jako uzasadnienie swoich obaw respondenci najczęściej wskazują kłopoty finansowe firmy (44 proc.) oraz zmiany w jej strukturze organizacyjnej (41 proc.).
Co ciekawe, większe zagrożenie utratą pracy czują mężczyźni. Autorzy badania wskazują, że przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że w branżach, które są najbardziej narażone na redukcję etatów, pracuje więcej panów niż pań. Ze zgromadzonych danych wynika, że zwolnień grupowych obawia się co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta.
Badanie dostarczyło też ciekawych informacji na temat emocji, jakie towarzyszą Polakom, gdy docierają do nich informacje o zwolnieniach grupowych. We wszystkich wyodrębnionych grupach wiekowych dominuje lęk, ale w odpowiedziach osób z grupy do 25 roku życia zaraz po nim w zestawieniu pojawia się obojętność – takiej odpowiedzi udzieliło 22 proc. najmłodszych respondentów. Badani w wieku 26-39 lat na ogół wskazywali lęk (25 proc.) i smutek (25 proc.), a osoby od 40 do 58 roku życia – smutek (32 proc.), złość (23 proc.) i lęk (23 proc.). Respondenci w wieku 59 lat lub więcej na wieść o zwolnieniach grupowych najczęściej czują smutek (42 proc.) lub złość (25 proc.).
Czytaj więcej
Młodym pracownikom trudno jest rywalizować z doświadczonymi osobami, które w wyniku kryzysu strac...
– Jak wynika z naszego badania, ponad 70 proc. pracowników odczuwa smutek, lęk lub złość, stykając się z informacjami o zwolnieniach grupowych – mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer.pl i autorka badania. – Jednocześnie aż 60 proc. respondentów nie spodziewa się, że może paść ich ofiarą w obecnym miejscu pracy. Widać więc wyraźnie, że temat ten jest związany z silnymi emocjami, ale niewiele osób uważa, że może dotyczyć właśnie ich. Dlatego to wydarzenie zazwyczaj wiąże się z szokiem i bardzo silnym stresem. W przypadku zwolnień grupowych pracownicy często dowiadują się o nich niespodziewanie, z dnia na dzień. Inaczej niż w przypadku normalnego zwolnienia, kiedy zatrudniony zazwyczaj wyczuwa, że od jakiegoś czasu gromadzą się nad nim ciemne chmury. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawca maksymalnie ułatwił pracownikowi ten proces: poprzez przekazanie bardzo szczegółowych informacji i instrukcji, zadowalającą odprawę czy nawet pomoc w szukaniu nowej pracy. Z kolei zatrudnieni powinni przyglądać się sytuacji firmy i śledzić ewentualne doniesienia prasowe, a także starać się mieć plan awaryjny – w postaci oszczędności lub strategii działania po zwolnieniu. Zasada „ograniczonego zaufania” może w tym przypadku oszczędzić im stresu i znacząco ułatwić cały proces – podkreśla.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do przeprowadzenia badania jego autorów zmotywował fakt, że w 2024 roku polski rynek pracy doświadczył największej fali zwolnień grupowych od czasów pandemii COVID-19. Pracodawcy zapowiedzieli redukcję zatrudnienia obejmującą łącznie 37,3 tys. stanowisk, czyli o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Również w 2025 roku wiele firm zapowiedziało redukcję liczby swoich pracowników, co oznacza, że trudne historie staną się udziałem wielu osób. Właśnie w związku z tym zapytano badanych o doświadczenia i przeżycia związane z masowymi zwolnieniami. Uzyskane wyniki pokazały, że ten temat budzi wiele obaw. Ankiety wypełniło łącznie 1258 Polaków.
Raport Autopay „Finanse Młodych Polek i Polaków 2025” pokazuje, że pokolenie najmłodszych dorosłych z otwartymi...
„Babcia do wynajęcia” to nowa usługa, która zyskuje w Japonii coraz większą popularność. Korzyści z jej świadcze...
Fundacja, którą założył twórca Microsoftu Bill Gates wraz ze swoją byłą żoną Melindą, przekaże rekordową kwotę –...
Las Vegas oferuje możliwość zawarcia przysięgi małżeńskiej z marszu, ale można powiedzieć, że Indie poszły o kro...
Dane dotyczące rynków turystycznych wskazują, że rośnie popularność trendu staycation, czyli spędzania urlopu w...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas