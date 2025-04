Pokolenie Z daje popalić rekruterom na rozmowach o pracę. „Nowe kody zachowań”

Zasady, według których odbywają się rozmowy kwalifikacyjne, nie są już tak oczywiste, jak dla wcześniejszych pokoleń. W przypadku młodych dorosłych z pokolenia Z (urodzonych po 1997 roku) coraz częściej nie obowiązuje już niepisany kodeks „profesjonalnej autoprezentacji”. Z badania Boterview, opublikowanego w marcu 2025 roku, wynika, że 21 proc. rekruterów miało do czynienia z kandydatami z pokolenia Z, którzy odmówili włączenia kamery podczas rozmowy online.

To zachowanie często wynika z dyskomfortu lub lęku społecznego – niekoniecznie z braku profesjonalizmu. Najczęściej jego powodem są względy psychiczne – 39 proc. młodych odczuwa silny stres związany z pokazaniem się na ekranie, a 34 proc. mówi o braku komfortowych warunków w domu. Tylko 8 proc. przyznaje, że unika kamery, bo nie przygotowało się do rozmowy. Dla wielu z nich niechęć do pokazania się za pomocą kamery nie oznacza jednak braku zaangażowania – raczej próbę zachowania autonomii w sytuacji, która i tak budzi niepewność.

Podobne trudności pojawiają się również podczas spotkań na żywo. 67 proc. rekruterów, którzy wzięli udział w badaniu, wskazało, że kandydaci z pokolenia Z mają trudność z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmów kwalifikacyjnych. W oczach pracodawców młodzi bywają zbyt potoczni (38 proc.), zbyt ogólni (34 proc.), a czasem wręcz „chowają się” za ekranem. Dla przedstawicieli młodszego pokolenia nie jest to jednak sygnał lekceważenia – bardziej przejaw niepewności i odmiennych wzorców komunikacyjnych.

Rodzic na rozmowie, AI w tle

Ciekawym zjawiskiem, które jeszcze kilka lat temu mogłoby wydawać się nieprawdopodobne, jest udział rodziców w procesie rekrutacyjnym. Z danych opublikowanych przez Resume Templates wynika, że 27 proc. osób z pokolenia Z uczestniczyło w rozmowie kwalifikacyjnej w towarzystwie rodzica. W części przypadków rodzice tylko odprowadzali dzieci do biura, w innych – siedzieli w tym samym pomieszczeniu, a czasem nawet zabierali głos.