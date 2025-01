Strój Melanii Trump na inauguracji męża nie był przypadkowy. "Wysłała jednoznaczny komunikat"

Kapelusz Melanii Trump uszkodzony w transporcie

Choć pokaźnych rozmiarów kapelusz stanowił istotny element stylizacji pierwszej damy 20 stycznia bieżącego roku, okazuje się, że pierwszy egzemplarz nakrycia głowy, jaki Melania Trump otrzymała przed ceremonią, został poważnie uszkodzony w transporcie z Miami. – Kapelusz był całkowicie zniszczony i wyglądał tak, jakby leżał w zaspach śnieżnych przez tydzień – wspomina Adam Lippes w cytowanej rozmowie. – Oczywiście musiałem dołożyć starań, aby ratować sytuację, ponieważ przysłany egzemplarz nie mógł być użyty w tak ważnym dniu – dodaje.

W kryzysowej sytuacji pomocny okazał się osobisty stylista 54-letniej żony Donalda Trumpa, Hervé Pierre, który osobiście udał się do siedziby projektanta, by uzyskać nowy kapelusz i w nienaruszonym stanie przetransportować go między miastami. – Aby uniknąć kolejnego ryzyka uszkodzenia akcesorium, Hervé, wraz ze swoim kierowcą, pojechał do projektanta, aby własnoręcznie dostarczyć nakrycie głowy w przeddzień ceremonii. Nikt inny nie widział kapelusza, ani też nie dotykał go zanim nie trafił do rąk Melanii Trump – zapewnia.

Melania Trump: ukłon w stronę Jackie Kennedy w 2017 roku

Podczas poprzedniej inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w 2017 roku, Melania Trump zrezygnowała z nakrycia głowy i wybrała stylizację w odcieniu błękitu. Kaszmirowa suknia midi została wówczas zestawiona z fantazyjnym bolerkiem o długości rękawa ¾, zakrywającymi przedramiona rękawiczkami oraz szpilkami w tym samym kolorze. Zestaw, pochodzący z kolekcji Ralpha Laurena, miał, według komentatorów, stanowić nawiązanie do błękitnej kreacji Jackie Kennedy z 1961 roku. Na stylizację od tego samego projektanta zdecydowała się wówczas kontrkandydatka Donalda Trumpa, Hilary Clinton, która 20 stycznia 2017 roku pojawiła się na inauguracji prezydenta w białym kaszmirowym płaszczu i spodniach w tym samym kolorze.

Pochodzącej ze Słowenii byłej modelce, której zdjęcia w przeszłości pojawiały się na okładkach takich magazynów jak „Harper’s Bazaar”, „In Style”, „New York Magazine” czy „Sports Illustrated”, trudno odmówić dobrego gustu w doborze stylizacji na ważne okazje wynikające z pełnienia obowiązków pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. W przeddzień inauguracji, podczas uroczystej kolacji w gmachu National Building Museum w Waszyngtonie, autorka biografii „Melania” miała na sobie białą koszulę Dolce & Gabbana oraz czarną cekinową spódnicę z kolekcji marki Carolina Herrera, ozdobioną paskiem od Ralpha Laurena. Główny element stylizacji stanowiła spektakularna, sięgająca podłogi peleryna Yves Saint Laurent.