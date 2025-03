Lojalność ponad wszystko: Emmanuelle Seigner promuje nową książkę Romana Polańskiego

Emmanuelle ma również dobre recenzje jako piosenkarka. Wydała dwa albumy, jedną piosenkę - „Qui êtes-vous?” (Kim pan jest?) nagrała z Polańskim, zaśpiewała też na płycie „4” Andrzeja Smolika, kilka razy koncertowała w Polsce. Mówi, że śpiewanie sprawia jej jeszcze większą przyjemność, bo praca aktora jest w pewnym sensie bierna.

Emmanuelle Seigner: czułam się, jakbym wpadła do studni

Wiele razy pytano ją o wydarzenia z marca 1977 r., gdy Polański trafił w USA do więzienia za odbycie stosunku seksualnego z 13-letnią wówczas Samanthą. Odpowiadała: „Bez komentarza, to nie moja historia i nie moje życie”. Jenak gdy we wrześniu 2009 r. reżyser został aresztowany w Szwajcarii, stanęła za nim murem. Wspomina, że najbardziej cierpiały dzieci. 17-letnia wtedy Morgane na pierwszym widzeniu krzyczała: „Zamknijcie mnie razem z nim!”, 11-Elvis przeżywał wszystko w milczeniu. – Przez kilka tygodni nie wychodziliśmy z domu, bo pod drzwiami koczowali paparazzi. Dzieci spały ze mną w łóżku, potrzebowały poczucia bezpieczeństwa. Zapewniałam je, że przejdziemy przez to. Sama czułam się, jakbym wpadła do studni i ten lot się nie kończył. Jednak nie użalałam się nad sobą, bo ludzie przeżywają dużo większe tragedie. Wierzyłam, że koszmar się skończy. Przez lata walczyłam, by nie być tylko żoną Polańskiego, ale wtedy wszystko inne przestało mieć znaczenie – opowiadała „Elle”.

Po ośmiu miesiącach szwajcarski sąd zwolnił Polańskiego i odmówił jego wydania do USA. Pięć lat później krakowski sędzia Dariusz Mazur, obecnie wiceminister sprawiedliwości, nie zgodził się na jego ekstradycję z Polski i na dwustu stronach uzasadnił swoją decyzję.

Dopóki reżyser przebywał w szwajcarskich areszcie, Emmanuelle nie udzielała wywiadów, odmówiła nawet Oprah Winfrey. Uważała, że to by było niestosowne. Potem wydała książkę „Une vie incendiée” (Życie w płomieniach), w której pisze o mężu: „Roman ma swoje wady. Czasami bywa niezdarny, surowy, ma tendencję do mówienia, jakby reżyserował cię na planie. Ale jest uważny i czuły. Zawsze był wspaniałym mężem i ojcem. Nigdy przez niego nie cierpiałam i wiem, że nie jest w stanie nikomu wyrządzić krzywdy”. W recenzji, prestiżowego miesięcznika Revue des Deux Mondes, czytamy: „Ogień zniszczył wszystko w życiu Emmanuelle Seigner. Ale nie unicestwił miłości ani odwagi. Przeczytajcie tę ważną książkę, dowiecie się o bezmyślnej niegodziwości oraz zrozumiecie, czym jest honor”.

Roman Polański: piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj

Teraz Emmanuelle promuje książkę Polańskiego „Ne courrez pas! Marchez!” (Nie biegnij! Idź!), która ukazuje się we Francji 5 marca. Są to wspomnienia reżysera z dzieciństwa czasu II wojny – miał sześć lat, gdy wybuchła. Jego matka zginęła w Auschwitz, ojca zabrano do obozu w Mauthausen, on się ukrywał. Wcześniej nagrał trwającą ponad trzy godziny relację dla Fundacji Shoah, założonej przez Stevena Spielberga. We wstępie do książki pisze: „To nie bieda i głód sprawiały, że cierpiałem wtedy najbardziej, ani nawet strach. Była to nieobecność moich rodziców, przejmujące pragnienie ich odnalezienia, samotna egzystencja w obcym i zimnym świecie”. W książce są też wspomnienia jego ojca, który przeżył wojnę. Polański opowiada: „Nigdy nie rozmawialiśmy z ojcem o naszych doświadczeniach. Po latach odkryto, że taka cisza była powszechnym zjawiskiem, które obecnie jest badane przez psychologów. Trzydzieści lat po powrocie z piekła, na moją prośbę, ojciec opisał ten najstraszniejszy czas swojego życia. Rękopis dostałem jesienią 1975 r., ale ze wstydem przyznaję, że zajęty kręceniem Lokatora, odłożyłem go do szuflady i o nim zapomniałem. Uważam, że ten tekst zasługuje na publikację. Zwłaszcza dzisiaj, gdy po raz kolejny mamy ochotę krzyczeć jak Ferdynand w Burzy Szekspira: Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj!”.

Emmanuelle Seigner: stałam się lepszym człowiekiem

Emmanuelle nieustająco broni dobrego imienia swojego 91-letniego dziś męża. – Zajmijcie się prawdziwymi drapieżnikami, stanowiącymi zagrożenie dla społeczeństwa, a jemu dajcie już spokój – powiedziała niedawno „Madame Figaro”. W 2018 r., gdy przyznająca Oscary Amerykańska Akademia wykluczyła Polańskiego, a w tym samym czasie jej zaproponowała miejsce w swoim gronie, napisała w „Journal du Dimanche”: „Co za ciekawy przypadek amnezji. Ta sama Akademia, która uhonorowała mojego męża w 2003 r. Oscarem za Pianistę, teraz go wyrzuciła. Być może sądzi, że jestem pozbawioną kręgosłupa karierowiczką, która zapomni, że jest żoną jednego z najwybitniejszych reżyserów. Jej członkowie zakładają najwyraźniej, że byłabym zdolna wspiąć się na jego plecach, aby dotrzeć na szczyty sławy”. List zatytułowała: „Non, merci”.