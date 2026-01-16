Wanda Ferragamo przejmuje stery w rodzinnej firmie

Po śmierci Salvatore Ferragamo, w sierpniu 1960 r., jego 39-letnia wówczas żona przejęła stery w rodzinnym przedsiębiorstwie, korzystając ze wsparcia córek, dysponując jednak teoretyczną wiedzą z zakresu prowadzenia firmy. Pierwsze lata pod nowym kierownictwem pokazały, jak wiele kwestii wymagało dopracowania. Wiązało się z przejmowaniem przez wdowę kolejnych obowiązków i koniecznością podejmowania nauki w dotychczas nieznanych dziedzinach, jak choćby obsługa maszyn używanych do produkcji butów. – Stopniowo znajdowałam w sobie energię potrzebną do tego, by iść naprzód. Wcześniej zajmowałam się rodziną, aż nadszedł czas, by zakres moich obowiązków znacznie się poszerzył. Do moich zadań należało: zarządzanie firmą, organizacja zakupów i transportu, nadzorowanie finansów. Wierzę, że każda z nas, kobiet, a przynajmniej prawie każda, mogłaby z łatwością prowadzić firmę, mając wieloletnie doświadczenie w organizacji życia rodzinnego – można przeczytać w biografii Wandy Ferragamo, „Tà’s Red Book. The life of Wanda Ferragamo”.

Ulubiony szewc ówczesnych gwiazd kina, takich jak Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Katherine Hepburn, Marlena Dietrich, Bette Davis czy Marilyn Monroe, zdołał jeszcze przed śmiercią rozszerzyć asortyment firmy o torebki i jedwabne szale. Miał też w planach produkcję perfum sygnowanych logo marki. W 1961 r. ten ostatni, niedokończony projekt sfinalizowała już jego małżonka, wprowadzając na rynek pierwszą linię zapachową Ferragamo, Gilio. Kontynuację tworzenia luksusowych, jedwabnych akcesoriów, przejęła z kolei najmłodsza córka Wandy i Salvatore Ferragamo, Fulvia, która w 1971 r. dołączyła do kierowanego przez matkę zespołu. Tym samym oferta prestiżowej firmy stopniowo poszerzała się o kolejne produkty: wyroby skórzane, ubrania, nakrycia głowy, a nawet eleganckie akcesoria do włosów, takie jak ozdobne przepaski czy spinki. Wraz z dołączeniem do firmy synów założycieli – Leonardo i Massimo – szeroką ofertę włoskiego domu mody wzbogacono o kolekcje męskie. Pod koniec lat 80. firma Ferragamo odnotowywała tak spektakularne sukcesy sprzedażowe, że stopniowo powstawały kolejne butiki zlokalizowane od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Zatrudnianie nowych menedżerów spoza kręgów rodzinnych, a także powiększanie zespołów w poszczególnych częściach świata, było naturalną konsekwencją prężnego rozwoju firmy, która w 2011 r. zadebiutowała na włoskiej giełdzie w Mediolanie.



Wanda Ferragamo: My, kobiety, robimy wszystko, niezależnie od tego, gdzie są nasze biura

Wanda Ferragamo za swoje zasługi w przyczynieniu się do rozwoju rodzinnej firmy, otrzymała wiele nagród i wyróżnień: od tytułu „International Woman of the Year” nadanego jej w 1982 r. przez The Committee of 200, międzynarodową inicjatywę zrzeszającą kobiety działające w świecie biznesu, poprzez uhonorowanie Orderem Imperium Brytyjskiego (O.B.E.) od królowej Anglii w połowie lat 90., tytuł Kawalera Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, a także liczne honorowe dyplomy uniwersyteckie i nagrody branżowe za wkład w propagowanie mody włoskiej na świecie. Chęć kultywowania rodzinnych tradycji i przekazywania historii firmy przedstawicielom młodszego pokolenia, skłoniła wdowę po Salvatore Ferragamo do założenia muzeum poświęconego działalności rodzinnej (oryg. Museo Salvatore Ferragamo) oraz fundacji Fondazione Ferragamo zajmującej się wspieraniem młodych talentów w dziedzinie mody i rzemiosła. – Gdy zaczynałam pracować, nie było we Włoszech wielu kobiet aktywnych zawodowo, a zwłaszcza takich, które stałyby na czele firmy – brzmi fragment biografii legendarnej dyrektor zarządzającej marki. – Czasy się zmieniły, co bardzo mnie cieszy, choć wiem, z czym to się wiąże. Wszystkie kobiety pracują, choć niektóre wykonują swoją pracę poza domem. Gospodynie domowe muszą prowadzić księgi rachunkowe jak księgowa, dekorować jak projektantka wnętrz, gotować jak szefowa kuchni i zarządzać domem jak prezes, a jednocześnie muszą to wszystko robić jako żona i matka. My, kobiety, robimy wszystko, niezależnie od tego, gdzie są nasze biura – podkreślała.

Sama wywiązywała się z każdej z powyższych ról bez zarzutu. Za sterami rodzinnej firmy stała nieprzerwanie do 96. roku życia. Po jej śmierci w październiku 2018 r. liczne potomstwo ambitnych małżonków kontynuuje rodzinną tradycję i z okazji symbolicznych, setnych urodzin mamy zorganizowało wystawę „Women in Balance” w Ferragamo Museum. – Zależało nam na opowiedzeniu historii innych kobiet, które w pierwszych latach boomu gospodarczego we Włoszech, czyli od 1955 do 1965 r., gdy nasza mama wkraczała w świat biznesu, pomagały kształtować nową rzeczywistość, przełamując dotychczasowe schematy – wspominała w 2021 r. rozmowie z „Vanity Fair” córka przedsiębiorców, Giovanna Gentile. – Jej podejście do prowadzenia biznesu opierało się na zamiłowaniu do mody, ale i konkretnym planie działania. Poświęciła życie dążąc do tego, by ukształtować markę według obranych standardów i spełnić marzenie, którego nie doczekał nasz ojciec, czyli możliwość ubierania kobiet od stóp do głów. Przypominała nam przy tym, że nie należy obawiać się porażek. Lęk przed popełnieniem błędu może skutecznie zablokować każdy rozwój – podkreślała. Sądząc po częstotliwości, z jaką gwiazdy światowego formatu sięgają po ubrania marki, nie tylko udało się urzeczywistnić niespełnione marzenie Salvatore Ferragamo, ale i zrobić to bezbłędnie.