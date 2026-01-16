Aktualizacja: 16.01.2026 13:34 Publikacja: 16.01.2026 11:51
Wanda Ferragamo: My, kobiety, robimy wszystko, niezależnie od tego, gdzie są nasze biura
Foto: PAP/EPA
Podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów Pamela Anderson zaprezentowała się w oryginalnej kreacji od Ferragamo: biała koszula bezbłędnie współgrała z długą spódnicą w tym samym kolorze. Podkreślała sylwetkę gwiazdy i idealnie komponowała się ze srebrną biżuterią. Ubiegłoroczna Met Gala, której temat przewodni brzmiał Superfine: Tailoring Black Style, również była okazją do zaprezentowania nietuzinkowych kreacji włoskiego domu mody: Ayo Edebiri wybrała tego wieczoru białą suknię z kołnierzem i niezliczonymi czerwonymi koralikami układającymi się w symetryczne wzory. Do eksponującej dekolt kreacji dobrała długi, skórzany płaszcz z nonszalancko podwiniętymi rękawami. Oryginalną stylizację od Ferragamo zaprezentowała wówczas również Kylie Jenner. Postawiła ona na odważną suknię z gorsetem, tiulowymi rękawami oraz rozcięciem na wysokości lewego uda. Sygnowany logiem włoskiej marki czarny kombinezon eksponujący ramiona nosiła z kolei Dua Lipa podczas konferencji The Vogue Forces of Fashion w 2022 r., a brązowa krótką sukienkę wokalistka miała na sobie, gdy w ubiegłym roku uczestniczyła w ceremonii przyznania jej honorowego obywatelstwa Kosowa.
Choć dyrektorem artystycznym włoskiej marki jest obecnie Maximilian Davis, powołany na to stanowisko w 2022 r., to jednak spektakularny sukces cenionego przez gwiazdy włoskiego domu mody to zasługa kobiety, która przez niemal sześć dekad zarządzała firmą, w wieku 39 lat przejmując schedę po zmarłym mężu. Wanda Miletti Ferragamo wprowadziła nowe standardy w czasach, gdy kobiece przywództwo należało do rzadkości. Jak przedsiębiorczyni odnalazła się w nowej roli, mimo że przed objęciem kierownictwa w rodzinnej firmie nigdy nie pracowała poza domem?
Wanda Miletti miała zaledwie 19 lat, gdy poznała swojego przyszłego męża – starszego od niej o ponad dwie dekady Salvatore Ferragamo, który prowadził luksusową markę obuwniczą. Po ślubie w listopadzie 1940 r. nowożeńcy zamieszkali w okazałej willi przedsiębiorcy we Florencji, a w kolejnych latach na świat przychodziły ich dzieci: córki Fiamma, Giovanna i Fulvia oraz troje synów: Ferruccio, Leonardo i Massimo. Rodzinna firma odnosiła kolejne sukcesy, co skutkowało licznymi podróżami i spotkaniami biznesowymi z udziałem Salvatore Ferragamo. Skupiona na obowiązkach domowych żona znała świat wielkiego biznesu głównie z opowieści męża, chętnie dzielącego się w domu takimi anegdotami, jak choćby ta o przyjeździe Audrey Hepburn do Florencji po osobisty odbiór zamówionego obuwia, wyprodukowaniu innowacyjnych w ówczesnym okresie płaskich butów dla Grety Garbo, czy połyskujących, czerwonych szpilek dla Marilyn Monroe, elegancko prezentowanych przez gwiazdę w filmie „Mężczyźni wolą blondynki”.
Po powrocie z jednej z zagranicznych podróży, pod koniec lat 50., ojciec sześciorga dzieci zaczął wykazywać syndromy poważnej choroby. Skłoniło to najstarsze córki – Fiammę i Giovannę – do porzucenia ówczesnych planów edukacyjnych na rzecz wsparcia rodzica w prowadzeniu firmy i pozyskania praktycznych umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizował. Fiamma przerwała w tym celu studia wyższe, a Giovanna zamieniła naukę w liceum ogólnokształcącym na kursy projektowania w jednej z florenckich szkół kształcących uczniów w tej dziedzinie.
Po śmierci Salvatore Ferragamo, w sierpniu 1960 r., jego 39-letnia wówczas żona przejęła stery w rodzinnym przedsiębiorstwie, korzystając ze wsparcia córek, dysponując jednak teoretyczną wiedzą z zakresu prowadzenia firmy. Pierwsze lata pod nowym kierownictwem pokazały, jak wiele kwestii wymagało dopracowania. Wiązało się z przejmowaniem przez wdowę kolejnych obowiązków i koniecznością podejmowania nauki w dotychczas nieznanych dziedzinach, jak choćby obsługa maszyn używanych do produkcji butów. – Stopniowo znajdowałam w sobie energię potrzebną do tego, by iść naprzód. Wcześniej zajmowałam się rodziną, aż nadszedł czas, by zakres moich obowiązków znacznie się poszerzył. Do moich zadań należało: zarządzanie firmą, organizacja zakupów i transportu, nadzorowanie finansów. Wierzę, że każda z nas, kobiet, a przynajmniej prawie każda, mogłaby z łatwością prowadzić firmę, mając wieloletnie doświadczenie w organizacji życia rodzinnego – można przeczytać w biografii Wandy Ferragamo, „Tà’s Red Book. The life of Wanda Ferragamo”.
Ulubiony szewc ówczesnych gwiazd kina, takich jak Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Katherine Hepburn, Marlena Dietrich, Bette Davis czy Marilyn Monroe, zdołał jeszcze przed śmiercią rozszerzyć asortyment firmy o torebki i jedwabne szale. Miał też w planach produkcję perfum sygnowanych logo marki. W 1961 r. ten ostatni, niedokończony projekt sfinalizowała już jego małżonka, wprowadzając na rynek pierwszą linię zapachową Ferragamo, Gilio. Kontynuację tworzenia luksusowych, jedwabnych akcesoriów, przejęła z kolei najmłodsza córka Wandy i Salvatore Ferragamo, Fulvia, która w 1971 r. dołączyła do kierowanego przez matkę zespołu. Tym samym oferta prestiżowej firmy stopniowo poszerzała się o kolejne produkty: wyroby skórzane, ubrania, nakrycia głowy, a nawet eleganckie akcesoria do włosów, takie jak ozdobne przepaski czy spinki. Wraz z dołączeniem do firmy synów założycieli – Leonardo i Massimo – szeroką ofertę włoskiego domu mody wzbogacono o kolekcje męskie. Pod koniec lat 80. firma Ferragamo odnotowywała tak spektakularne sukcesy sprzedażowe, że stopniowo powstawały kolejne butiki zlokalizowane od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Zatrudnianie nowych menedżerów spoza kręgów rodzinnych, a także powiększanie zespołów w poszczególnych częściach świata, było naturalną konsekwencją prężnego rozwoju firmy, która w 2011 r. zadebiutowała na włoskiej giełdzie w Mediolanie.
Wanda Ferragamo za swoje zasługi w przyczynieniu się do rozwoju rodzinnej firmy, otrzymała wiele nagród i wyróżnień: od tytułu „International Woman of the Year” nadanego jej w 1982 r. przez The Committee of 200, międzynarodową inicjatywę zrzeszającą kobiety działające w świecie biznesu, poprzez uhonorowanie Orderem Imperium Brytyjskiego (O.B.E.) od królowej Anglii w połowie lat 90., tytuł Kawalera Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, a także liczne honorowe dyplomy uniwersyteckie i nagrody branżowe za wkład w propagowanie mody włoskiej na świecie. Chęć kultywowania rodzinnych tradycji i przekazywania historii firmy przedstawicielom młodszego pokolenia, skłoniła wdowę po Salvatore Ferragamo do założenia muzeum poświęconego działalności rodzinnej (oryg. Museo Salvatore Ferragamo) oraz fundacji Fondazione Ferragamo zajmującej się wspieraniem młodych talentów w dziedzinie mody i rzemiosła. – Gdy zaczynałam pracować, nie było we Włoszech wielu kobiet aktywnych zawodowo, a zwłaszcza takich, które stałyby na czele firmy – brzmi fragment biografii legendarnej dyrektor zarządzającej marki. – Czasy się zmieniły, co bardzo mnie cieszy, choć wiem, z czym to się wiąże. Wszystkie kobiety pracują, choć niektóre wykonują swoją pracę poza domem. Gospodynie domowe muszą prowadzić księgi rachunkowe jak księgowa, dekorować jak projektantka wnętrz, gotować jak szefowa kuchni i zarządzać domem jak prezes, a jednocześnie muszą to wszystko robić jako żona i matka. My, kobiety, robimy wszystko, niezależnie od tego, gdzie są nasze biura – podkreślała.
Sama wywiązywała się z każdej z powyższych ról bez zarzutu. Za sterami rodzinnej firmy stała nieprzerwanie do 96. roku życia. Po jej śmierci w październiku 2018 r. liczne potomstwo ambitnych małżonków kontynuuje rodzinną tradycję i z okazji symbolicznych, setnych urodzin mamy zorganizowało wystawę „Women in Balance” w Ferragamo Museum. – Zależało nam na opowiedzeniu historii innych kobiet, które w pierwszych latach boomu gospodarczego we Włoszech, czyli od 1955 do 1965 r., gdy nasza mama wkraczała w świat biznesu, pomagały kształtować nową rzeczywistość, przełamując dotychczasowe schematy – wspominała w 2021 r. rozmowie z „Vanity Fair” córka przedsiębiorców, Giovanna Gentile. – Jej podejście do prowadzenia biznesu opierało się na zamiłowaniu do mody, ale i konkretnym planie działania. Poświęciła życie dążąc do tego, by ukształtować markę według obranych standardów i spełnić marzenie, którego nie doczekał nasz ojciec, czyli możliwość ubierania kobiet od stóp do głów. Przypominała nam przy tym, że nie należy obawiać się porażek. Lęk przed popełnieniem błędu może skutecznie zablokować każdy rozwój – podkreślała. Sądząc po częstotliwości, z jaką gwiazdy światowego formatu sięgają po ubrania marki, nie tylko udało się urzeczywistnić niespełnione marzenie Salvatore Ferragamo, ale i zrobić to bezbłędnie.
