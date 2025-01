Od skromnego warsztatu krawieckiego do słynnego domu mody. Historia Rosity Missoni

Mimo wyczucia stylu i niewątpliwych umiejętności łączenia różnych wzorów w obrębie pojedynczych stylizacji, Rosita Missoni nie ustrzegła się spektakularnego błędu w doborze odzieży dla modelek prezentujących jej kolekcję w 1967 roku. Wielbiciele mody mogli podziwiać barwne stroje marki podczas show w renesansowym pałacu Pittich we Florencji. Przed rozpoczęciem pokazu Rosita Missoni nieopatrznie poprosiła modelki o pozbycie się staników spod ubrań, wychodząc z założenia, że odwracają one uwagę widzów od wzorów widocznych na sukniach. Tymczasem okazało się, że w świetle reflektorów brak bielizny został nadmiernie wyeksponowany, co wywołało skandal wśród zgromadzonych, a projektantów nie zaproszono już na kolejny pokaz odbywający się w tym mieście.



2013 rok: podwójna tragedia w rodzinie Missoni

Mimo faux pas we Florencji spektakularne pokazy kontynuowane w Mediolanie pozwoliły twórcom marki umacniać pozycję firmy w świecie mody. W 1969 roku para zbudowała fabrykę w Sumirago, z widokiem na włoskie Alpy. Architekt Enrico Buzzi zadbał nie tylko o miejsce pracy, ale i projekt domu rodziny Missoni, zlokalizowanego w pobliżu. W 1978 roku kolekcję ubrań włoskiej marki wzbogacono o linię męską, a wystawa okazji 25-lecia działalności przedsiębiorstwa w Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku stała się kolejną okazją do zaprezentowania spectrum możliwości twórczych włoskich projektantów.

Para doczekała się trojga dzieci: dwóch synów, Vittorio i Luca, oraz córki Angeli. W latach 90. rodzeństwo stopniowo przejmowało obowiązki rodziców obejmując funkcje kierownicze w firmie. Najstarszy syn, Vittorio, zajmował stanowisko dyrektora kreatywnego do 2013 roku. Wtedy też rodzinę Missoni dotknęła podwójna tragedia. Vittorio zginął tragicznie w katastrofie samolotu w Wenezueli. Cztery miesiące po tym zdarzeniu, Ottario zmarł w wieku 92 lat.



Missoni: dalszy rozwój marki

W kolejnych latach marka Missoni zaczęła wkraczać na owe terytoria: tworzono akcesoria domowe, ubrania dla dzieci, stroje kąpielowe, kolekcje prezentów, a także inwestowano w nieruchomości i w sieć luksusowych hoteli sygnowanych logo marki.