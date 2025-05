Jamie Lee Curtis przypłaciła zdrowiem zabieg upiększający. „Od zawsze tego żałowałam”

Idealna sylwetka filmowej Jessie, jej odważne stylizacje i prowadzone z pełnym zaangażowaniem katorżnicze treningi nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że aktorka obsadzona w głównej roli kobiecej została wybrana, zgodnie z tytułem filmu, perfekcyjnie. Tymczasem po latach okazuje się, że jedna z osób zaangażowanych w produkcję miała co do tego poważne wątpliwości, a uwagami dotyczącymi wyglądu przyszłej laureatki Oscara, dwóch Złotych Globów, nagród BAFTA czy Emmy, dzieliła się nie tylko z samą zainteresowaną, ale i zespołem pracującym nad filmem „Być doskonałym”.



Jamie Lee Curtis: do dziś żałuję, że poddałam się temu zabiegowi

Aktorka miała od operatora filmowego usłyszeć, że jej widoczne „worki pod oczami” uniemożliwiają mu pracę nad filmem. Używając tego argumentu, filmowiec miał pewnego dnia przerwać zdjęcia i zaprosić zespół do kontynuacji zadania po upływie kolejnej doby. – Było to dla mnie upokarzające – wspomina 66-letnia obecnie aktorka w wywiadzie „60 Minutes” udzielonym w maju bieżącego roku. – Jak tylko zakończyliśmy pracę nad filmem, zdecydowałam się poddać operacji plastycznej – wyznaje.

Zapytana o efekt zabiegu i poziom satysfakcji z poprawionego wyglądu „wadliwych”, zdaniem operatora, okolic jej twarzy, filmowa Jessie bez zawahania odpowiada, że natychmiast żałowała podjętej decyzji. – Nie czułam się z tym dobrze. Osoby w wieku 25 czy 26 lat nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Natychmiast tego pożałowałam i właściwie do dziś mam do siebie żal, że to zrobiłam. Obecnie jestem orędowniczką powtarzania kobietom „Jesteś wspaniała i idealna dokładnie taka, jaka jesteś”. Więc zabieg, do którego przed laty przystąpiłam, kłóci się z tym wizerunkiem – dodaje.



Jamie Lee Curtis: miałam szczęście, że uwolniłam się od nałogu

Zabieg, któremu przed laty poddała się Jamie Lee Curtis, miał druzgocący wpływ nie tylko na jej urodę i samopoczucie, ale i poważnie nadszarpnął zdrowie aktorki. Jednym z efektów ubocznych procedury okazało się w jej przypadku uzależnienie od środków przeciwbólowych i alkoholu. – W ramach zabiegu oczywiście obowiązkowo dostajesz leki przeciwbólowe. W moim przypadku zadziałało to tak, że uległam zauroczeniu działaniem opium. Do tego chętnie sięgałam po alkohol. Nie w nadmiarze i nie robiłam tego publicznie, starając się utrzymywać to w tajemnicy, ale z pewnością stało się to moim uzależnieniem – wspomina.