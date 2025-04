Aimee Lou Wood: niedoskonałości to jej atut. Ekspertka o potędze samoakceptacji

1. Czy to prawda?

2. Czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda?

3. Jak reagujesz, co się dzieje, kiedy wierzysz w tę myśl?

4. Kim byś była bez tej myśli?

Po tych pytaniach następuje tzw. odwrócenie myśli – czyli spojrzenie na sytuację z innej perspektywy i znalezienie przykładów na brak słuszności dotychczasowej tezy. Współczesna psychologia mówi jasno: wartość człowieka nie musi być czynnikiem na który trzeba „zasłużyć” wyglądem czy sukcesami. Owszem, osiągnięcia mogą zwiększać społeczne uznanie, ale nie są konieczne, by być traktowaną z szacunkiem i podziwem. Carol Dweck (2015) w swoich badaniach nad nastawieniem na rozwój zauważa, że ludzie znacznie bardziej przyciągają nas poprzez autentyczność, spójność i wytrwałość niż poprzez idealny wygląd czy spektakularne efekty. Koncepcja „Selflove”, którą bardzo lubię i promuję, to nie nagroda za sukces. To punkt wyjścia do działania z poziomu pełni, a nie braku, a także do robienia małych codziennych kroków w kierunku życzliwości i wyrozumiałości dla samej siebie.



Co się dzieje, gdy umiejętności osoby nieobdarzonej zjawiskową urodą, w wybranym zawodzie nie są zadowalające? Czy wówczas „mankamenty” bywają jeszcze bardziej eksponowane, wyśmiewane, wytykane?

To trudne pytanie, ale warto spojrzeć na nie z empatią i ze zrozumieniem mechanizmów społecznych. Badania z zakresu psychologii społecznej (Hehman et al., 2018) pokazują, że osoby, które nie spełniają społecznych standardów sukcesu i jednocześnie odbiegają od kanonu piękna, są bardziej narażone na negatywne uprzedzenia. Jednak kluczową rolę odgrywa tutaj nie sam wygląd, lecz przekonania i reakcje danej osoby na ocenę zewnętrzną. Osoby o silnym poczuciu wartości i wysokiej empatii wobec siebie lepiej radzą sobie z krytyką. Self-compassion – czyli współczucie dla siebie – nie tylko chroni psychicznie, ale też sprawia, że rzadziej reagujemy lękiem i agresją na negatywne opinie innych (Breines & Chen, 2012). A więc warto trenować w sobie te kompetencje. Budowanie odporności psychicznej przez łagodność, akceptację siebie, czułość wobec siebie może być kluczem do zdrowej relacji ze sobą.

Jakie sposoby na trenowanie tych kompetencji może pani polecić?