Niepowtarzalny głos, głęboko przemyślane teksty piosenek, a także utwory i albumy doceniane przez fanów na całym świecie, przełożyły się na spektakularne sukcesy muzyczne: 6 statuetek Grammy – w tym rekordowe pięć dla wydanego w 2006 roku albumu „Back to Black” – 3 nagrody Ivor Novello Awards za piosenki „Stronger Than Me”, „Rehab” i „Love Is a Losing Game”, przyznawane brytyjskim kompozytorom i autorom tekstów przez prestiżową British Academy of Composers and Songwriters, czy nagrodę Brit Award dla najlepszej brytyjskiej artystki w 2007 roku. Sukcesy na scenie muzycznej nie szły jednak w parze z powodzeniem w życiu prywatnym. Bolesne rozstanie z Blakiem Fielderem-Civilem nie tylko stało się motywem przewodnim kolejnych utworów utalentowanej wokalistki, ale też przyczyniło się do jej problemów z alkoholem i narkotykami. Podczas występów gwiazda zapominała tekstów piosenek i niejednokrotnie zmuszona była opuścić scenę przed planowanym zakończeniem show. Kontrowersje wzbudziło jej pojawienie się w stanie nietrzeźwości na gali rozdania nagród Q w Londynie w 2009 roku czy udział w koncercie w Belgradzie dwa lata później, gdy wokalistka nie potrafiła sprecyzować, w jakim mieście się znajduje, a problemy z utrzymaniem równowagi zmusiły ją do przerwania wystąpienia. 20 lipca 2011 roku Amy Winehouse niespodziewanie pojawiła się na scenie klubu Roundhouse w Londynie. U boku swojej chrześnicy, Dionne Bromfield i w towarzystwie członków zespołu The Wanted artyści wykonali utwór „Mama Said”. Trzy dni później miało okazać się, że był to ostatni występ brytyjskiej wokalistki. W wieku 27 lat Amy Winehouse zmarła w nocy 23 lipca 2011 w swoim domu w dzielnicy Camden w północnym Londynie.



Marisa Abela o roli Amy Winehouse: krytykowano moje umiejętności wokalne i wygląd

Wcielenie się w rolę uwielbianej przez fanów wokalistki cenionej za swoją twórczość, jednak borykającej się z tak poważnymi problemami osobistymi, stanowiło wyzwanie, któremu Marisa Abela początkowo odważnie stawiała czoła. – Nie chcę, aby zabrzmiało to jak przechwałki, ale przyjmując propozycję zagrania Amy Winehouse, nie miałam obaw co do tego, jak zostaną ocenione moje umiejętności aktorskie. Oczywiście liczyłam się z tym, że ludzie będą wyrażać różne opinie na temat samej idei powstania filmu o Amy Winehouse, nie wspominając już o wyborze kandydatki odgrywającej tytułową rolę. Nie sądzę jednak, abym do końca była przygotowana na to, co miało nastąpić, gdy już rozpoczęliśmy pracę nad filmem – wyznaje 28-letnia aktorka w rozmowie z „The Independent”.

Podczas próbnych zdjęć do filmu, reżyserka Sam Taylor-Johnson podjęła kontrowersyjną dla wielu fanów decyzję dotyczącą licznych partii wokalnych, które, w związku z tematyką obrazu, stanowią nieodłączny element opowiedzianej i wyśpiewanej na ekranie historii. Oryginalne piosenki Amy Winehouse miała wykonać właśnie odtwórczyni roli artystki, co spotkało się z krytyką ze strony wielbicieli twórczości wokalistki, oczekujących użycia dostępnych nagrań w wykonaniu ich idolki. Tymczasem Marisa Abela przystąpiła do nauki śpiewu i gry na gitarze, aby znane na całym świecie utwory takie jak tytułowy „Back To Black”, „Rehab”, „Tears Dry on Their Own” czy „Valerie” wykonać w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do oryginału. – Trudno było nie traktować personalnie komentarzy, które pojawiały się w mediach na mój temat w tamtym czasie. Przyznam, że zaczęłam obawiać się o własne bezpieczeństwo, gdy w niektórych tabloidach pojawiały się artykuły na temat mojej pracy. Krytykowano moje umiejętności wokalne i wygląd, który zdaniem wielu różnił się od Amy Winehouse. W reakcji na te publikacje, byłam zmuszona wyłączyć telefon i na sześć miesięcy usunąć moje konta w mediach społecznościowych – przyznaje w cytowanej rozmowie.



Marisa Abela: nigdy nie byłam na siłowni

Jako absolwentka prestiżowej brytyjskiej uczelni wyższej wyspecjalizowanej w kształceniu aktorów filmowych i teatralnych, Royal Academy of Dramatic Art, Marisa Abela jeszcze przed udziałem w filmie biograficznym poświęconym życiu i twórczości Amy Winehouse, wystapiła w takich popularnych produkcjach jak między innymi „Cobra. Cyberwar”, „Ona jest miłością”, „Szpieg, którego nie było”, „Barbie” czy w serialu „Branża”. Ta ostatnia rola przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA w kategorii „Wschodząca gwiazda”. Zdjęcia do trzeciego sezonu popularnego serialu były zaplanowane tydzień po zakończeniu prac nad „Back to Black”. – Miałam nadzieję, że przejście z jednego projektu w drugi będzie dla mnie o wiele łatwiejsze. Okazało się jednak, że trudno było mi otrząsnąć się z emocji związanych z filmem o Amy Winhouse. Przez dłuższy czas czułam, jakby otaczał mnie mur, a odzyskanie równowagi psychicznej zajęło mi wiele miesięcy – przyznaje.