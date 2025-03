Pod koniec nagrania filmowa Enola Holmes z pełną stanowczością podkreśliła, że mimo krytyki nie zamierza dostosowywać się do oczekiwań formułowanych przez autorów wspomnianych publikacji. – Nie zamierzam przepraszać za to, że dorastam, ani dostosowywać się do nierealistycznych oczekiwań ludzi, którzy nie rozumieją, że dziewczyna staje się kobietą. Nie pozwolę zawstydzać się za to, jak wyglądam, jak się ubieram lub jak się prezentuję. Staliśmy się społeczeństwem, w którym o wiele łatwiej jest krytykować niż komplementować kogokolwiek. Dlaczego naturalnym odruchem jest powiedzenie czegoś okropnego, zamiast czegoś miłego? Poprawmy to. Nie tylko dla mnie, ale dla każdej młodej dziewczyny, która zasługuje na to, by dorastać bez strachu, że ktoś ją zniszczy tylko dlatego, że dojrzewa – zaapelowała.



Reakcje na nagranie Millie Bobby Brown

Nagranie Millie Bobby Brown, która jeszcze w latach 2017 i 2018 znalazła się na publikowanej przez magazyn „Time” liście 100 najbardziej wpływowych nastoletnich osób na świecie, szybko przyniosło oczekiwany skutek. Autor jednego z komentarzy przytoczonych w poście aktorki, Matt Lucas, zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprasza młodą gwiazdę za wcześniejsze wypowiedzi dotyczące jej wyglądu i opisanie jej fryzury jako mieszanki „koloru blond przywołującego lata 90., połączonego z inspiracjami wczesnymi latami 2000”. – Uważam, że wyglądałaś świetnie i przeraziło mnie, gdy prasa błędnie podała, że skrytykowałem twój wygląd. Po pierwsze, nie jest to w moim stylu. Po drugie, uważam, że jesteś wspaniała! Z całą pewnością nie zamieściłbym żadnej krzywdzącej wypowiedzi, gdybym wiedział, że możesz poczuć się urażona. Teraz, gdy sobie to uświadomiłem, bardzo cię przepraszam – dodał.

Na apel aktorki zareagowały też inne gwiazdy Hollywood, które wyraziły uznanie wobec odwagi Millie Bobby Brown i jej determinacji w przywracaniu właściwej narracji dotyczącej wyglądu młodych osób. – Żadna młoda kobieta ani osoba nie zasługuje na odczuwanie presji lub okrucieństwa za samo istnienie. Jesteś piękna i bardzo Ci dziękuję za to nagranie – napisała 18-letnia koleżanka po fachu, Mckenna Grace. – Dobrze powiedziane. Potraktowałaś tę kwestię z pełną gracją – dodał jeden z aktorów wspólnie występujący z Millie Bobby Brown w filmie „Enola Holmes”, Louis Partridge. – Jestem z ciebie niezmiernie dumna – podkreśliła Sarah Jessica Parker.

Czy obszerne nagranie zamieszczone przez młodą aktorkę skłoni autorów podobnych komentarzy i publikacji do refleksji i większej uważności w formułowaniu opinii na temat czyjegoś wyglądu? Czy jednak potrzeba wypowiedzenia się okaze się silniejsza niż wyczucie taktu?

