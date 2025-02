Ariana Grande: Terapia dla młodych artystów powinna być zapisana w kontrakcie

Autorka takich hitów jak „Side to Side”, „God is a woman” czy „7 Rings” podkreśliła, że sytuacja, w której się znalazła, była, jak to ujęła, „nie do opanowania”. Jako nastolatka, a następnie bardzo młoda kobieta, znalazła ukojenie w terapii, dzięki której zdołała przepracować nie tylko trudne doświadczenia związane z tragicznym zdarzeniem po koncercie w Wielkiej Brytanii, ale i trudności wynikające z nadmiernego zainteresowania mediów jej życiem prywatnym. Bazując na własnych przeżyciach, artystka uważa, że każda młoda osoba rozpoczynająca swoją karierę w show-biznesie powinna zostać otoczona opieką psychologiczną. – Artyści są osobami niezwykle wrażliwymi, z sercem na dłoni. Powinni zajmować się sztuką, a nie tym wszystkim, co wiąże się z nadmiernym zainteresowaniem ze strony mediów – zauważa.



Czytaj więcej Ludzie Billie Eilish o braku samoakceptacji. Od czego się zaczęło? Zdaniem Billie Eilish jej problemy z samoakceptacją nasiliły między innymi za sprawą marki produkującej ubrania w jednym rozmiarze, które dla niej były ciasne. Jakie, z pozoru błahe czynniki, mogą wywołać podobny efekt u dojrzewających dziewcząt?

Ariana Grande: Opieka terapeutyczna nie powinna podlegać negocjacjom

Gwiazda musicalu „Wicked”, która z sukcesem łączy karierę w świecie filmowym z imponującymi osiągnięciami muzycznymi, za sprawą własnych doświadczeń stanowczo podkreśla, że to przedstawiciele koncernów muzycznych oraz firm odpowiedzialnych za produkcje programów telewizyjnych czy kinowych hitów powinni zadbać o to, by najmłodsi artyści otrzymali odpowiednią opiekę ze strony terapeutów obecnych podczas prac nad daną produkcją. – To niezwykle ważne, by wytwórnie płytowe, studia telewizyjne czy największe firmy produkcyjne umieszczały w kontraktach odpowiednie zapisy dotyczące dbałości o zdrowie psychiczne młodych artystów. Życie tych osób zmieni się diametralnie, więc na każdym etapie danej produkcji niezbędne będzie wsparcie ze strony terapeuty. Regularne spotkania ze specjalistą powinny odbywać się kilka razy w tygodniu – podkreślała.

W dalszej części rozmowy 32-latka wyjaśniła, że sława może mieć destrukcyjny wpływ na życie niepełnoletnich osób wkraczających w świat show biznesu bez odpowiedniego wsparcia ze strony dorosłych. Przedstawiciele potężnych koncernów, mający niebagatelne doświadczenie w branży filmowej czy muzycznej, powinni zatem dokładać starań, by ustrzec młodych artystów przed zagrożeniami związanymi z rosnącą popularnością. – Kiedy zdolni aktorzy dostają swoje pierwsze role lub wokaliści podpisują kontrakty płytowe ze znanymi wytwórniami, ich życie ulega całkowitej zmianie. Opieka terapeutyczna w tak ważnym momencie nie powinna podlegać negocjacjom – podkreślała.



Ariana Grande: Branża rozrywkowa musi stać się bezpieczniejszym miejscem

Zdobywczyni blisko 300 nagród muzycznych i filmowych, już w przeszłości kilkakrotnie wypowiadała się na temat konieczności zadbania do zdrowie psychiczne młodych artystów, nieustannie konfrontujących się z oceną ze strony odbiorców, czy też narażonych na szereg nadużyć w branży rozrywkowej. – Wiele osób nie ma odpowiedniego wsparcia, rozpoczynając karierę w bardzo młodym wieku. Branża rozrywkowa musi stać się o wiele bezpieczniejszym miejscem, zwłaszcza dla niepełnoletnich twórców. Ja sama nadal przepracowuję wiele trudnych sytuacji, których doświadczyłam – przyznała w ubiegłorocznej rozmowie z aktorem Pennem Badgleyem w podcaście „Podcrushed”.