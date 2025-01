Pokolenie Z hołduje nowym wartościom w kwestii finansów. Oto, jak młodzi widzą życie na kredycie

Jedną z cech charakterystycznych dla pokolenia Z jest otwartość jego członków w rozmowach o pieniądzach. Z badań Credit One Bank wynika, że aż 33 proc. młodych z tej grupy regularnie omawia kwestie finansowe z rodziną. W zestawieniu z zaledwie 6 proc. Baby boomers, którzy działają w te sposób, widać, że różnica jest naprawdę duża. Rozmowy o pieniądzach przestają być tabu, co może stanowić pierwszy krok do przełamywania barier w edukacji finansowej.

Jednak ta otwartość nie zawsze idzie w parze z działaniami. Wielu młodym wciąż brakuje podstawowej wiedzy o zarządzaniu finansami. Ponad połowa wkracza w dorosłość bez jakiegokolwiek merytorycznego przygotowania w tym zakresie. Podczas gdy starsze pokolenia, często samodzielnie zdobywały finansowe umiejętności, Gen Z w większym stopniu polega na wskazówkach rodziców. Niestety, jeśli rodzice sami nie byli wystarczająco wyedukowani, młodzi są zdani na intuicyjne podejście, które nie zawsze skutkuje najlepszymi decyzjami.

Ze wspomnianego raportu wynika też jednak, że wielu młodych poszukuje wiedzy na temat finansów na własną rękę - przede wszystkim w mediach cyfrowych, na blogach i w podcastach. Co ważne: aż 55 proc. przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że ufa ekspertom w tej dziedzinie.

Wysokie koszty życia – wspólny problem wszystkich pokoleń

Jednym z największych wyzwań, z jakimi zmaga się pokolenie Z, są wysokie koszty życia. Podobnie jak dla generacji X czy millenialsów, także dla Zetek ten czynnik stanowi największą barierę w osiągnięciu finansowej stabilności. Jednak w przeciwieństwie do millenialsów, którzy często podchodzą do bycia zadłużonym z większą akceptacją (48 proc. uważa zadłużenie za „normalną część życia”), Gen Z wykazuje większą ostrożność. Tylko 39 proc. młodych ludzi zgadza się z tym stwierdzeniem.