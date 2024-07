Mel B z tytułem honoris causa. Jak była Spice Girl przekuła traumę w sukces?

Czytaj więcej Jej historia Nastolatka obroniła doktorat. Ma jasno sprecyzowany plan na przyszłość Absolwentka studiów z Chicago uzyskała stopień doktora w wieku 17 lat. Kiedy zdobywała wcześniejsze tytuły naukowe i kto wspierał ją najbardziej w dążeniu do realizacji tak ambitnych zamierzeń?

Moja misja

Artystka przyjęła wyróżnienie z nieskrywaną radością, doceniając nie tylko samą nagrodę, ale i możliwość ukończenia studiów na wspomnianej uczelni. – Udział w zajęciach poświęconych radzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami był dla mnie niezwykle istotny na wielu różnych poziomach – przyznała w obszernym wpisie na swoim profilu instagramowym. – Nadal nie mogę uwierzyć, że tego dokonałam. Byłam bardzo zdenerwowana, ale jednocześnie podekscytowana. To wyróżnienie znaczy dla mnie o wiele więcej niż jestem w stanie opisać słowami – dodała, porównując emocje towarzyszące jej przy odbiorze nagrody do tych, których doświadczyła podczas pamiętnego występu Spice Girls na Wembley w 2012 roku.

W dalszej części wpisu podkreśliła, że traktuje swoje działania jako misję, która ma pomóc nie tylko jej samej, ale i innym osobom doświadczającym podobnych trudności, z którymi i jej przyszło się zmierzyć w trakcie małżeństwa. – To jest moja misja: wspieranie innych osób w pokonywaniu ich traum oraz odważne mówienie o doświadczeniach związanych z przemocą domową – deklarowała.



Zaczynasz wszystko od nowa

Przemowa oraz wpisy instagramowe związane z odbiorem przyznanego jej wyróżnienia nie były jedynymi okazjami, w trakcie których autorka hitu „I Want You Back” otwarcie mówiła o przykrych doświadczeniach związanych nie tylko z przemocą ze strony partnera, ale i skomplikowaną procedurą rozwodową oraz konieczności odbudowania życia na nowo w pojedynkę. – Każda sytuacja jest lepsza od pozostawania u boku swojego oprawcy, natomiast gdy decydujesz się na odejście, musisz znów nauczyć się ufać ludziom, ufać sobie samej. Po prostu zaczynasz wszystko od nowa – wyznała w jednym z wywiadów dla BBC.

Wprawdzie zakończone rozwodem małżeństwo przyczyniło się do powzięcia ważnych działań w życiu współautorki takich hitów jak „Wannabe”, „Say You'll Be There”, „2 Become 1”, „Who Do You Think You Are” czy „Mama”, jednak pewne przyzwyczajenia pozostały niezmienne. Znana z zamiłowania do ubrań zdobionych zwierzęcymi wzorami, i tym razem postawiła na kreację zawierającą charakterystyczny dla jej stylu akcent. Na oliwkową, długą, połyskującą suknię z odważnym wycięciem z przodu, nałożyła kolorową pelerynę z wykonaną specjalnie dla niej podszewką imitującą cętki geparda. Do kreacji dobrała utrzymane w podobnej stylistyce szpilki oraz biret, który przy związanych w tyłu głowy bujnych lokach artystki pozwolił wyeksponować fantazyjne kolczyki o nieregularnym kształcie.