Przed czym ojciec Emmy Watson ostrzega rodziców nowych gwiazd „Harry’ego Pottera”?

Pzostali zwycięzcy castingu, którzy znajdą się w obsadzie nowego serialu, również mieli już okazję poznać tajniki zawodu aktorskiego: rówieśnik Arabelli Stanton, Dominic McLaughlin, odtwórca roli Harry’ego Pottera, wystąpił na scenie Royal Highland Centre w spektaklu „Macbeth”, a także w czekających na swoją premierę: komedii „Grow” oraz w serialu BBC „Gifted”. Rudowłosy Alastair Stout nie miał wprawdzie okazji wystąpić w filmie ani spektaklu, jednak swoje pierwsze doświadczenia przed kamerami zdobywał na planie popularnej reklamy „Roll On Jersey Royal Season” promującej rozpoczęcie nowego sezonu zbiorów na farmach Jersey. Budżet zakrojonej na szeroką skalę kampanii wyniósł 3 miliony funtów.



Tata Emmy Watson: jako rodzice, powinniście być zaniepokojeni

Choć ambitnym nastolatkom trudno odmówić determinacji w realizacji swoich zawodowych marzeń, a występy przed kamerą nie są dla nich nowością, to jednak popularność, jaka z pewnością stanie się ich udziałem za sprawą najnowszego projektu, może okazać się dla nich przytłaczająca. Taką obawę wyraził tata Emmy Watson, odtwórczyni roli Hermiony w oryginalnej serii filmów o Harrym Potterze. – Jako rodzice, powinniście być zaniepokojeni. Może to być trudne doświadczenie zarówno dla was, jak i dla waszych dzieci – apelował do rodziców młodych gwiazd w wywiadzie dla Times Radio.

Emma Watson, podobnie jak członkowie nowej obsady popularnej serii, rozpoczęła swoją karierę przed kamerami w bardzo młodym wieku. Gdy w 2001 roku wzięła udział w pierwszym filmie o przygodach uczniów Hogwardu, „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, miała zaledwie 10 lat. Ponad dwie dekady później, w cytowanej rozmowie, jej tata zdradza, że jednym ze sposobów na uchronienie córki przed falą popularności, jaka wówczas na nią spłynęła, było unikanie wyświetlania filmów z jej udziałem. – Z pewnością pomocna okazała się rezygnacja z oglądania telewizji. Po prostu w naszym domu nie praktykuje się tej czynności, dzięki czemu łatwiej było zapewnić córce utrzymanie kontaktu z rzeczywistością – wyjaśnia Chris Watson.



Emma Watson: wspomnienia z początków kariery są mgliste

Swoją opinią na temat wcześnie rozpoczętej kariery aktorskiej chętnie dzieliła się też sama zainteresowana. – To wszystko zdarzyło się tak szybko. Trudno mi po latach odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sama tego chciałam. Wspomnienia są bardzo mgliste – mówiła w jednym z wywiadów w 2009 roku. Zapytana o to, czy popularność, jaka stała się jej udziałem za sprawą roli w uwielbianych przez widzów na całym świecie filmach, Emma Watson, jako dojrzała już kobieta, odpowiada z godną podziwu szczerością. – Czy lubię sesje zdjęciowe, czerwone dywany, udział w niezliczonych imprezach? – parafrazowała pytanie dziennikarki „Vogue” w wywiadzie udzielonym w 2022 roku. – Omawiałam te kwestie podczas terapii i miałam wyrzuty sumienia, że nie odczuwam wystarczającej wdzięczności za to, w jaki sposób potoczyła się moja kariera. Często zastanawiałam się, dlaczego akurat mnie to spotkało? Być może ktoś inny bardziej doceniłby taki styl życia i potrafiłby czerpać z niego radość. Mam poczucie, że powinnam wykazywać większą ekscytację z tego powodu – wyznała wówczas.