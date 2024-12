Keira Knightley gorzko o roli w „Piratach z Karaibów”: Byłam traktowana jak śmieć

Keira Knightley: spekulacje o zaburzeniach odżywiania

Oprócz uwag dotyczących doboru ról aktorskich, Keira Knightley musiała też mierzyć się z nienawistnymi komentarzami dotyczącym jej szczupłej sylwetki. W cytowanej rozmowie z „The Times” 39-latka powiedziała, że nieustanne spekulacje na temat jej rzekomych zaburzeń odżywiania były dla niej „niezwykle krzywdzące”. – Starałam się wymazać te uwagi z pamięci, ale niestety te wspomnienia powracają, ponieważ doświadczałam regularnego publicznego zawstydzania. Emocje z tym związane pozostaną we mnie na zawsze, gdyż te doświadczenia dotyczą okresu mojej młodości – dodaje.

Mimo nieprzychylnych komentarzy dotyczących gry aktorskiej oraz wyglądu wszechstronnej Brytyjki, filmowa Cathy Muller z produkcji „Jack Ryan: Teoria chaosu” regularnie pojawia się na wielkim i małym ekranie. Udział w serialu „Black Doves” dostępnym obecnie na popularnej platformie streamingowej pozwala Knightley udowodnić, że thriller szpiegowski to kolejny gatunek filmowy, w którym potrafi zaprezentować pełnię swojego talentu. Za rolę agentki Helen Webb działającej pod przykrywką żony polityka, została nominowana do Złotych Globów oraz nagrody Critics Choice. Jednocześnie okrzyknięto ją nową królową Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ serial „Black Doves” to czwarta po „To właśnie miłość”, „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” oraz „Cicha noc” produkcja, której akcja rozgrywa się podczas Świąt. Utknięcia w takim schemacie nie obawia się, ponieważ, jak przyznaje z rozmowie z „Variety”, w tej kategorii od lat niepodzielnie króluje Mariah Carey.

Źródła:

https://www.thetimes.com/

https://www.independent.co.uk/

https://variety.com/

https://www.harpersbazaar.com/