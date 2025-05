Aby zadbać o indywidualne przedstawienie każdej z czterech opowieści, film nakręcono w unikatowy sposób: reżyserki, reprezentujące kolejno Hiszpanię, Polskę, Szwajcarię i Niemcy skupiają się na danej bohaterce, zgłębiając ich historie i osadzając je w kontekście ich doświadczeń oraz tożsamości narodowej. – Poruszana tematyka nie jest łatwa – zauważa Diane Kruger w rozmowie z Radiem Wrocław. – Film nie jest pozbawiony brutalności, jednak skupia się na kobietach i dotyczy kobiecego obozu, a to zmienia rodzaj interakcji między postaciami – zauważa.



Diane Kruger: praca na planie filmu „Każda z nas” okazją do zgłębienia historii rodzinnej

Zagrana przez Diane Kruger Gertrud trafia do obozu za sprawą zachowań antyspołecznych. Jako pochodząca z niewielkiej miejscowości matka z nieślubnym dzieckiem, zostaje wykluczona przez lokalną społeczność i osadzona w Ravensbrück. Pozbawiona kontaktu z własną córką, w obozie poznaje dziewczynkę, którą zaczyna traktować jak swoje dziecko, starając się jednocześnie uchronić ją przed zagrożeniami wynikającymi z pobytu w tym nieludzkim miejscu.

W przerwach między zdjęciami do filmu, Diane Kruger miała okazję nie tylko odwiedzić Wrocław, ale i zgłębić historię własnej rodziny. – Przed przyjazdem do Polski i rozpoczęciem pracy nad filmem „Każda z nas”, obejrzałam powstały niedawno film „Prawdziwy ból” Jessego Eisenberga poświęcony podobnej tematyce. To zmotywowało mnie też do sprawdzenia, skąd dokładnie pochodziła moja babcia, która była Polką. Okazało się, że urodziła się w miejscowości oddalonej około godziny drogi od Wrocławia, Strzelce Opolskie – sylabizowała w rozmowie z Akademickim Radiem Luz działającym przy Politechnice Wrocławskiej. – I to miejsce również zamierzam odwiedzić – dodała.

Jak widać decyzja o złamaniu dotychczasowej zasady rezygnacji z ról w filmach poświęconych drugiej wojnie światowej ma dla aktorki niebagatelne znaczenie nie tylko w kontekście urozmaicenia jej portfolio zawodowego. Premiera hiszpańsko-niemiecko-szwajcarsko-polskiej produkcji zaplanowana jest na drugi kwartał 2026 roku. Wtedy też widzowie będą mieli okazję przekonać się, czy był to właściwy ruch.

