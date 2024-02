Live2Tell – wysłuchać ostatnich świadków historii. Oryginalny projekt artystyczny Gillian Laub

Obraz autorstwa byłej królowej Danii, Małgorzaty II, trafi na aukcję z początkiem marca. Szacuje się, że może zostać sprzedany za $11,000-$15,000. Nie jest to pierwsze dzieło monarchini, natomiast jedno z niewielu dostępnych w publicznej sprzedaży. Jakimi jeszcze osiągnięciami artystycznymi może się pochwalić matka obecnego króla Danii i czy ograniczają się one jedynie do malarstwa?