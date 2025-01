Tilda Swinton nie planowała kariery aktorskiej. Kto sprawił, że zmieniła zdanie?

Mimo zdobytego wykształcenia i szlacheckiego pochodzenia Tilda Swinton nie zamierzała podążać ścieżkami wyznaczonymi przez rodzinną tradycję. Oznaczałoby to małżeństwo ze szkockim arystokratą i pozostanie u boku męża podczas licznych spotkań towarzyskich. – Nie mogłam pozwolić, by o moim losie zadecydowały tradycja i urodzenie. Pewnie gdybyśmy mieszkali w Europie Środkowej, nawet nie bylibyśmy w stanie odtworzyć historii rodu. Dałam sobie prawo, by być sobą – zastrzegła w wywiadzie w 2007 roku.



Tilda Swinton. Kochała kino, ale nie chciała być aktorką

Jako studentka miała okazję zadebiutować w teatrze, występując między innymi w sztuce „Mann ist Mann” w Traverse Theatre w Edynburgu. Dołączyła także do jednego z największych brytyjskich zespołów teatralnych, Royal Shakespeare Company. Po latach, w rozmowie z BBC, wyzna jednak, że aktorstwo nie było jej marzeniem. – Zawsze kochałam kino, ale nie chciałam występować w filmach. Gdy zaczynałam karierę w tym zawodzie, każdy początkujący aktor miał do wyboru grę w serialach telewizyjnych albo na wielkim ekranie. Były to zwykle dramaty kostiumowe produkowane przez wytwórnię Merchant Ivory. Wiedziałam, że nie chcę brać udziału w takich filmach – zapewniała.

Gdy jednak w połowie lat 80. poznała reżysera i scenarzystę Dereka Jarmana, zrozumiała, że świat kina może mieć zupełnie inne oblicze. – Derek zgromadził wokół siebie młodych ludzi i wspólnie pracowaliśmy nad filmami. Nie potrzebowaliśmy wielkich budżetów ani nazwisk znanych aktorów. Wszystko wydawało się bardzo proste i był to przełomowy moment w mojej karierze. Gdybym nie spotkała Dereka, z pewnością nie występowałabym w filmach i prawdopodobnie pracowałabym w archiwum filmowym, które od zawsze mnie fascynowało – wyjaśnia w cytowanej rozmowie.



Tilda Swinton. Aktorka Jarmana

W wyreżyserowanym przez Jarmana filmie „Caravaggio” Tilda Swinton wcieliła się w rolę Leny, uwikłanej w romans z włoskim malarzem. Był to jej debiut na dużym ekranie, a po sukcesie produkcji wystąpiła w kolejnych sześciu filmach reżysera. – Praca z nim była całym moim życiem. Byłam „aktorką Jarmana”. Grałam czasem u innych reżyserów, ale on był najważniejszy – wspomina.