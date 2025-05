„Eleanor the Great” to debiut reżyserski Scarlett Johansson. W tle polski wątek

June Squibb: debiut aktorski w wieku 61 lat

Najstarsza uczestniczka tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, rozpoczęła karierę aktorską w wieku 61 lat, występując w komedii romantycznej Woody’ego Allena, pt. „Alice”. – Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że debiutuję na ekranie w tak dojrzałym wieku, ponieważ wcześniej nieustannie pracowałam. Tańczyłam, śpiewałam w tatrach muzycznych. Wiele sztuk z moim udziałem było wystawianych na Broadway’u. W pewnym momencie zaczęto produkować mnóstwo filmów i gdy zorientowałam się, że moje koleżanki i koledzy ze sceny biorą udział również w takich produkcjach, postanowiłam zrobić to samo. Zakomunikowałam mój pomysł mojemu agentowi i tydzień później już miałam przesłuchanie do filmu Woody’ego Allena. Kolejne produkcje pojawiały się w zawrotnym tempie. Gdy zatem zaczęto nazywać mnie aktorką filmową, nie oponowałam – wyjaśnia skromnie w cytowanym wywiadzie.

Zapytana o zmiany, jakie obserwuje w obecnym przemyśle filmowym w porównaniu z sytuacją sprzed kilku dekad, charyzmatyczna seniorka zauważa, że obecnie coraz większym zainteresowaniem wśród twórców filmowych cieszy się tematyka związana z przemijaniem, procesami starzenia, ale i długowiecznością. – Pojawia się ogromne zainteresowanie, a wręcz fascynacja tym, co dzieje się z nami, gdy się starzejemy. Co nadal można nam robić, a czego już nie należy. Oczywiście ja nadal uważam, że mogę wszystko i chętnie ignoruję porady tych, którzy są innego zdania – dodaje z uśmiechem.



„Eleanor the Great” w ocenie krytyków

Odgrywana przez nią tytułowa postać w dramacie „Eleanor the Great”, ma podobne nastawienie do rzeczywistości. Dowcipna, ale i nieprzejednana Eleanor Morgenstein, wiedzie fascynujące życie u boku równie leciwej przyjaciółki, Bessie Stern (w tej roli Rita Zohar). Panie prowadzą niekończące się rozmowy, spacerują, robią wspólne zakupy, rozśmieszają się do łez. Nie brakuje też wzruszeń i opowieści o traumatycznych doświadczeniach z młodości. Eleanor, przesiąknięta wspomnieniami Bessie na temat trudnych przeżyć w trakcie Holocaustu, zapamiętuje wszystkie historie ze szczegółami. Choć sama nie doświadczyła podobnych traum, weźmie na siebie obowiązek przekazania ich dalej.

Spotkanie z ambitną studentką dziennikarstwa, Niną (Erin Kellyman), okaże się na tyle inspirujące, że seniorka postanowi przekazać jej zasłyszane od przyjaciółki opowieści, traktując je jak własne przeżycia. Bezlitośni w swych ocenach recenzenci filmu „Eleanor the Great” nazywają ten pomysł „niewyobrażalnym upokorzeniem”, a nawet „zaskakująco niebezpieczną i nieodpowiedzialną rzeczą, jaką zrobiła główna bohaterka, która nie powinna być nazywana Eleanor the Great”, jak napisano w „The Guardian”. Czy jednak przekazywanie przedstawicielom młodego pokolenia bolesnej prawdy na temat wydarzeń sprzed ponad 80 lat, można uznać za niestosowne? Czy poruszanie tej tematyki zarezerwowane jest jedynie dla tych, którzy Holocaustu doświadczyli? Scarlett Johansson poznała historię swoich przodków po wielu dekadach. Filmowa Eleanor – dzięki opowieści przyjaciółki. Fakt, że nie doświadczyły wojennej traumy osobiście, nie czyni dramatycznych historii mniej wartościowymi. Wręcz przeciwnie: przywraca je do życia, po raz kolejny skłaniając do dyskusji na ich temat. Może zatem tytuł filmu, wbrew cytowanej ocenie, jest w pełni zasłużony?