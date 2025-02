Scarlett Johansson ofiarą technologii AI. Wzywa rząd USA do ograniczenia jej użycia

Gwiazda takich produkcji jak „Vicky Cristina Barcelona”, „Między słowami” czy „Kobiety pragną bardziej” otwarcie deklaruje niechęć do mediów społecznościowych i wyznaje, że jest zbyt wrażliwa, by konfrontować się z treściami i komentarzami zamieszczanymi na ich łamach. Filmowa Lucy przyznała wprawdzie, że w przeszłości założyła konto na Instagramie, jednak ta przygoda szybko się dla niej skończyła. – Miałam konto na Instagramie przez trzy dni i wtedy uświadomiłam sobie, że spędzam co najmniej 20 minut każdego dnia, przeglądając profile obcych mi osób – wyznała w jednym z wywiadów udzielonych w ubiegłym roku.

Zapytana o powód swojej decyzji, podkreślała, że jej wrażliwość nie pozwala jej na aktywność w mediach społecznościowych, a już samo przeglądanie profili innych osób źle wpływa na jej samopoczucie. – Moje ego jest zbyt kruche. Kompletnie sobie z tym nie radzę. Jestem jak delikatny kwiat. Mam wystarczająco dużo stresu i lęków, aby jeszcze narażać się na dodatkowe bodźce wynikające z korzystania z mediów społecznościowych – deklarowała we wspomnianym wywiadzie.

U osoby tak wrażliwej, która świadomie rezygnuje z zamieszczania w Internecie jakichkolwiek informacji na temat własnych osiągnięć czy sposobu spędzania wolnego czasu, wiadomość o bezprawnym wykorzystaniu jej wizerunku w celu tworzenia nagrań przy pomocy narzędzi AI wywołała natychmiastową reakcję. 40-latka wystosowała komunikat, w którym domaga się od rządu Stanów Zjednoczonych ograniczenia stosowania technologii AI w celu tworzenia treści bez wiedzy i zgody osoby, której wizerunek został wykorzystany bezprawnie. Jakie zdarzenie skłoniło ją do interwencji i ilu podobnych nadużyć doświadczyła w przeszłości?



Scarlett Johansson: Musimy piętnować niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji

W nagraniu, które przed kilkoma dniami pojawiło się w Internecie, wygenerowana przez sztuczną inteligencję postać bliźniaczo podobna do Scarlett Johansson, ma na sobie biały T-shirt z napisem „Kanye” umieszczonym tuż pod ręką z wystawionym środkowym palcem i symbolem Gwiazdy Dawida. Oprócz gwiazdy filmu „Scoop – gorący temat” na nagraniu pojawiają się też podobizny ponad 20 osób ze świata filmu, muzyki czy biznesu: Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis, Lenny Kravitz, David Schwimmer, Lisa Kudrow czy Isla Fisher. W ostatniej scenie nagrania widać aktora, Adama Sandlera, wystawiającego środkowy palec do kamery, po czym na ekranie pojawiają się plansze z napisami: „Enough is Enough. Join the Fight Against Antisemitism.” (pol. „Już wystarczy. Przyłącz się do walki z antysemityzmem”).