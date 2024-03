Naomi Campbell: zawartość jej szafy wkrótce trafi do muzeum

Czytaj więcej Styl życia Gisele Bündchen wydała książkę kucharską. Przepisy robią wrażenie Autorka nie skupia tylko na kulinariach. Książka "Nourish" zawiera porady z zakresu mindfulness, planowania posiłków dostosowanych do rytmu życia całej rodziny, dbałości o środowisko w duchu zero waste, a nawet prowadzenia dziennika i ustalania intencji na dany dzień.

U boku supermodelek takich jak Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Elle Macpherson, Helena Christensen i Claudia Schiffer, Naomi święciła triumfy w modelingu przez kilka dekad, a redaktor The New York Times, Frank DeCaro, określił całą tę nietuzinkową grupę mianem „The Magnificent Seven”. Poza modelingiem Campbell współprowadziła wiele programów telewizyjnych, pojawiła się w niezliczonych kampaniach reklamowych, a nawet zagrała kilka epizodycznych ról w filmach i serialach, takich jak między innymi „Empire” czy „American Horror Story: Hotel”. W ramach zapoczątkowanego w czasach pandemii Covid-19 i dostępnego na YouTube programu „No Filter With Naomi” zaprasza do rozmów największe gwiazdy świata mody, między innymi Cindy Crawford czy Marca Jacobsa.

Charyzmatyczna modelka zasłynęła też z kilku niechlubnych epizodów na granicy prawa, jak chociażby ze skandalu z udziałem byłego prezydenta Liberii Charles’a Taylor’a, który obdarował gwiazdę tak zwanymi „krwawymi diamentami”. Miały one pochodzić od rebeliantów z Sierra Leone, którzy używali ich jako zapłaty za wsparcie w jednej z najokrutniejszych wojen w najnowszej historii Afryki, w latach 1992-2002. Choć Campbell nie została skazana, to musiała na tę okoliczność zeznawać przed Sądem Specjalnym dla Sierra Leone w Hadze. W 2008 roku świat obiegły zdjęcia modelki opuszczającej posterunek policyjny na lotnisku Heathrow po tym, jak rzekomo obraziła jednego z funkcjonariuszy i zdaniem współpasażerów zachowywała się w sposób agresywny wobec załogi samolotu. W wyniku tego zdarzenia została skazana na kolejne prace społeczne – tym razem w wymiarze 200 godzin.

– Nie zawsze potrafiłam wyrazić swoją złość w odpowiedni sposób – przyznała w jednym z wywiadów dla „The Independent” – Jednak jest to manifestacja głębszych i znacznie bardziej złożonych problemów, z jakimi musiałam zmagać się od dziecka: niepewność siebie, niska samoocena, samotność, a także doświadczenie opuszczenia przez jednego z rodziców – wyjaśniała.

Problemy z prawem 54-latka ma już za sobą. Pozostaje zatem wierzyć, że przepracowała i te trudności, z którymi borykała się od dziecka. Aby przekonać się, jak barwną przeszłość ma za sobą i w jak wielu spektakularnych projektach brała udział, można skorzystać ze sposobności obejrzenia wystawy, która rozpocznie się 22 czerwca 2024 i potrwa do 6 kwietnia 2025. Bilety, w cenie £16.00, można nabyć na stronie internetowej muzeum. Warto się pospieszyć, ponieważ na pierwsze czerwcowe terminy pozostały już tylko pojedyncze egzemplarze.

