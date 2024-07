Pierwsza w historii kobieta burmistrzem Florencji. Nowy trend we Włoszech?

Podczas gdy w Meksyku wybory prezydenckie wygrywa Claudia Sheinbaum, pierwsza kobieta i pierwsza osoba pochodzenia żydowskiego na tym stanowisku, a w Islandii Halla Tómasdóttir w wyścigu do fotela prezydenckiego pokonuje dwie rywalki, we Włoszech również dochodzi do niespotykanej dotychczas sytuacji na tamtejszej scenie politycznej. Sara Funaro, otrzymawszy 60 proc. głosów, została burmistrzem Florencji. Komu dedykowała zwycięstwo i które inne włoskie miasta są zarządzane przez kobiety w wyniku ostatnich wyborów lokalnych?

Reklama

Legendarny burmistrz

Urodzona w 1976 roku absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie we Florencji, Sara Funaro była dotychczas radną miejską do spraw edukacji, zdrowia oraz wyrównywania szans i integracji pod rządami poprzedniego burmistrza Dario Nardelli. Pełniła też funkcję wiceprezesa stowarzyszenia usług socjalnych „ASP Montedomini” i członka zarządu „Fondazione Meyer”, organizacji charytatywnej wspierającej miejski szpital dziecięcy. W swoim programie wyborczym skupia się na wyrównywaniu szans obywateli w dostępie do edukacji i zatrudnienia. Kładzie też nacisk na obniżenie kosztów mieszkania we Florencji, sfinalizowanie prac nad tamtejszymi liniami tramwajowymi oraz dbałość o zazielenienie miasta i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.

Spektakularne, 60-procentowe zwycięstwo nad pochodzącym z Niemiec historykiem sztuki Eike Schmidtem, który niecały rok temu otrzymał obywatelstwo włoskie, Funaro zadedykowała swojemu dziadkowi Piero Bargellini, legendarnemu burmistrzowi miasta. – Drogi dziadku, obiecuję reprezentować wszystkich mieszkańców miasta i służyć im najlepiej jak potrafię, podążając twoimi śladami – napisała na swoim profilu instagramowym po ogłoszeniu wyników. Pełniący funkcję burmistrza w latach 1966-67 dziadek zwyciężczyni zapisał się na kartach historii Florencji dzięki zaangażowaniu i doprowadzeniu do szybkiego naprawienia szkód, jakie miasto poniosło podczas powodzi w 1966 roku.