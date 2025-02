Legalna blondynka ma następczynię. Reese Witherspoon ogłosiła, kto będzie nową Elle Woods

– Kiedy tylko ją zobaczyłam, zaczęłam zastanawiać się, czy jesteśmy tą samą osobą – żartowała Reese Witherspoon zasiadając obok szczęśliwej zwyciężczyni castingu na odtwórczynię roli Elle Woods w nowej serii poświęconej przygodom ambitnej studentki prawa.

Reklama

Zdobywczyni Oscara za rolę w pochodzącym z 2005 roku filmie „Spacer po linie” osobiście poinformowała swoją następczynię o podjętej decyzji zamieszczając nagranie z rozmowy na swoim profilu instagramowym. Spotkanie odbyło się w pokoju hotelowym, w którym podekscytowana 48-latka z niecierpliwością czekała na przybycie młodszej koleżanki. Ubrana w dżinsy, botki na wysokim obcasie i różowy kardigan serialowa Madeline Martha Mackenzie z ekranowego hitu „Wielkie kłamstewka” nie od razu przekazała Lexi Minetree wesołą nowinę, w brawurowy sposób budując napięcie i pozwalając przyszłej Elle Woods uwierzyć, że rola została przydzielona innej kandydatce. Z jaką reakcją ze strony młodszej rozmówczyni spotkała się, gdy jednak okazało się, że to ona wygrała wymarzony casting?



Reese Witherspoon do Lexi Minetree: pracowałaś bardzo ciężko

– Pozwólcie, że przedstawię nową Elle Woods. Będę miała ogromną przyjemność przekazać jej tę wiadomość osobiście – taki opis pojawił się pod zamieszczonym na Instagramie nagraniem ze spotkania byłej i przyszłej odtwórczyni tytułowej roli w kultowej komedii „Legalna blondynka”. Gdy Lexi Minetree przybyła na umówione spotkanie, została serdecznie powitana przez Reese Witherspoon. Zaproszona do rozmowy, niepewnie zajęła miejsce na kanapie, uważnie wsłuchując się w komunikat przekazywany jej przez starszą koleżankę. – Nadesłane przez ciebie nagranie bardzo nam się spodobało i dużo na ten temat rozmawialiśmy. Musieliśmy podjąć niełatwą decyzję i zależało nam na tym, aby przekazać ci ją osobiście. Pracowałaś bardzo ciężko, więc czujemy się w obowiązku, aby poinformować cię o wynikach naszych rozmów – brzmiał początek przemowy tytułowej legalnej blondynki z obu części komedii, mających swoją premierę odpowiednio w 2001 i 2003 roku.

W reakcji na tak rozbudowany wstęp młoda aktorka z wyrozumiałością przyglądała się rozmówczyni przyjmując skupiony i nieco zasmucony wyraz twarzy. Jej mina szybko jednak uległa zmianie, gdy Reese Witherspoon dokończyła swoją wypowiedź. – Chciałabym powiedzieć ci, że już nie musisz brać udziału w kolejnych castingach. Rola jest twoja! – oznajmiła 48-latka, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją ze strony początkującej aktorki. Z niedowierzaniem dopytała, czy na pewno jest to ostateczna decyzja, po czym upewniła się, czy może przytulić swoją poprzedniczkę. Panie padły sobie w ramiona, a rozemocjonowana Lexi Minetree kilkakrotnie powtórzyła, że niezmiernie cieszy ją przekazana nowina. – Czy mogę zatelefonować do mojej mamy? – zapytała przed zakończeniem spotkania. – Jestem nową Elle Woods – poinformowała mamę prowadząc rozmowę w trybie głośnomówiącym. Następnie do dyskusji włączyła się Reese Witherspoon, potwierdzając autentyczność tych słów i dodając, że jednym z czynników mających wpływ na taką decyzję było fizyczne podobieństwo młodszej aktorki do odtwórczyni głównej roli w poprzednich częściach „Legalnej blondynki”. – Nawet wasze głosy mają podobną barwę – brzmiała odpowiedź udzielona przez mamę Lexi Minetree.