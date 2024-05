Klub książki prowadzony przez Reese Witherspoon windą do sukcesu dla pisarek

Poprawa sytuacji finansowej autorek i ich rodzin nie jest jedyną korzyścią wypływającą z rekomendacji czytelniczych Reese Witherspoon. Wiele kobiet sięga po książki właśnie dlatego, że poleciła je ich ulubiona aktorka. – Gdy byłam na targach książki, poznałam mnóstwo osób, które dotychczas czytały okazjonalnie lub w ogóle nie miały na to czasu. Mówiły mi, że dzięki Reese przypomniały sobie, jak miłym zajęciem jest czytanie. Zaufanie do niej sprawiło, że teraz czytają nawet po 100 książek rocznie – opowiada Kiley Reid, autorka dwóch rekomendowanych przez Witherspoon powieści: „Such a Fun Age” oraz „Come and Get It”.

Wyłonić perełki

Wybierając każdego miesiąca jedną pozycję wydawniczą, która trafia na listę rekomendacji Reese’s Book Club, aktorka próbuje wspomóc czytelników w trudnym i często czasochłonnym procesie selekcji ciekawych lektur. Nadmiar obowiązków domowych i zawodowych może to zadanie skutecznie utrudniać i w konsekwencji prowadzić do rezygnacji z sięgnięcia po jakąkolwiek powieść. Kolejnym istotnym powodem jej działalności jest chęć wyłowienia z morza propozycji wydawniczych tych perełek, które w przeciwnym razie zostałyby niezauważone. – Nic nie cieszy jej bardziej, niż przedstawienie światu dobrej powieści, która bez jej rekomendacji nie cieszyła się zbyt dużą popularnością – przyznaje cytowany przez „The New York Times” Jon Baker, bliski współpracownik Witherspoon, wspomagający ją w procesie wyszukiwania nowości wydawniczych.

W zespole serialowej Madeline Marthy Mackenzie z popularnego „Big Little Lies” znajdują się jeszcze dwie kolejne osoby: Sarah Harden, dyrektor wykonawcza założonej przez Witherspoon firmy Hello Sunshine, oraz Gretchen Schreiber, managerka do spraw wydawniczych. Wspólnie nie tylko wyszukują ciekawych lektur, ale też zwracają uwagę na to, by rekomendacje trafiły na listę w odpowiednim terminie. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że grudzień i maj to najgorsze miesiące dla czytelniczek. Pierwszy ze względu na nadchodzące Święta i związane z nimi obowiązki, drugi za sprawą zbliżającego się zakończenia roku szkolnego, oznaczającego dla wielu mam konieczność pomocy dzieciom w ich zajęciach – wyjaśnia Harden. – Wówczas podsuwamy lektury krótsze i mniej absorbujące. A następnie zastanwiamy się, po jakie powieści czytelniczki sięgną w styczniu i podczas letnich wakacji, kiedy te trudniejsze momenty są już za nimi – dodaje.



10.000 procent

Choć klub Reese Witherspoon nie jest jedyną tego typu działalnością prowadzoną przez popularną osobę, to jednak wyniki sprzedażowe polecanych przez nią powieści przewyższają osiągnięcia konkurencji, takich jak choćby Oprah’s Book Club, na czele którego stoi legendarna gwiazda amerykańskiego talk show. Sprzedaż rekomendowanej w kwietniu bieżącego roku powieści „The Most Fun We Ever Had” autorstwa Claire Lombardo wzrosła o 10.000 proc, a w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się tytułu na liście Witherspoon sprzedano 27.000 egzemplarzy książki.

Założycielka Reese’s Book Club w sposób dyplomatyczny odnosi się do działalności konkurencji, zastrzegając jedynie, że stara się wybierać pozycje inne niż te wskazane przez Oprah Winfrey. Przyznaje też, że wśród kilkuset autorek wyselekcjonowanych w trakcie działalności klubu, jedna z pań odmówiła udziału w inicjatywie. – Szanuję jej szczerość i odwagę w przekazaniu mi tej informacji – wyjaśnia w rozmowie z „The New York Times”.