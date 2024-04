Przerywanie lektury książki to nie grzech. Wiadomo, jakie woluminy warto odkładać bez wahania

Jeśli rzeczywiście nie da się wygospodarować godziny w trakcie dnia, polecam wykroić kwadrans. To całkowicie wykonalne, wszak piętnaście minut znajdzie nawet najbardziej zabiegana osoba. I jeśli uda się to robić przez kilka dni czy tygodni, to w sposób naturalny i podświadomy zaczniemy szukać możliwości, by ten czas wydłużać. Nasz umysł bowiem sam zacznie przekonywać się, jak wiele nam to daje, jak bardzo odcina nas od zdarzeń bieżących, jak korzystnie wpływa na procesy myślowe i jak koi nerwy. A w końcu odkryje, że to cudowne lekarstwo, z którym nie może równać się nic innego.

Czy mógłby pan polecić lektury, które rzeczywiście mogą kojąco wpłynąć na samopoczucie oraz, dla przeciwwagi, te, które wywołują odwrotny skutek?

A mogę swoje? Nie, tak poważnie, wydaje mi się, że to sprawa bardzo indywidualna. Korzystnie na samopoczucie wpłynie po prostu wszystko, co nas zajmuje – i to bez względu na gatunek czy poziom literacki. Ważne, żeby historia była prawdziwa – i by zaczęła w nas żyć. Ja ostatnio miałem tak z „Demonem Copperheadem” Barbary Kingsolver, ale też z „All Systems Red” Marthy Wells, więc powieściami z zupełnie dwóch różnych półek. A czy są takie książki, które mogą wpłynąć na nas źle, męczą nas i nie chcą współtworzyć z nami odrębnego świata? Pewnie tak, ale trzeba wówczas jak najszybciej odłożyć je bez wyrzutów sumienia. A potem sięgnąć po coś, dzięki czemu całkowicie zanurzymy się w opowieści.

