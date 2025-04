Przedmiotem rozmowy są Święta Wielkanocne. Sposób ich przeżywania i obchodzenia. Według badań przeprowadzonych przez portal kiwi.com, w tym roku rezerwacje lotów w okresie świąt wzrosły o 60 procent w porównaniu do tygodnia wielkanocnego rok temu. Czy to oznacza, że sposób spędzania Wielkanocy ulega zmianie?

- Myślę, że faktycznie coraz więcej osób myśli o przeżywaniu świąt nie tylko w tradycyjny sposób, do jakiego byli przyzwyczajeni w swoich rodzinach całe lata. Ale ponieważ nasza sytuacja materialna jest coraz lepsza, coraz łatwiej jest wyjechać Polakom, to wielu z nich korzysta z tej okazji, żeby na chwilę oderwać się od codzienności. Co wcale nie znaczy, że nie przeżywają na sposób duchowy tych świąt. Jeżdżąc do różnych krajów mogą przeżywać je w tej obrzędowości, jaką oferują poszczególne miejsca na świecie. A wiemy, że święta wielkanocne mają swoje różne tradycje w różnych częściach świata, które są interesujące. Polacy lubią podróżować – mówi profesor Strzałkowska i dodaje: - Są takie badania jeszcze sprzed pandemii, przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które pokazują, że o ile liczba osób praktykujących wiarę w sposób bardzo zaangażowany spada, o tyle Polacy są tymi, których liczba pielgrzymów nie spada. 7 milionów Polaków rokrocznie udaje się w podróż z powodów religijnych. To są podróże indywidualne, zorganizowane, pielgrzymki w Polsce i za granicę. Myślę, że to też coś o nas mówi. Coraz mniej mamy czasu na odpoczynek, więc wykorzystujemy okres Wielkiej Nocy, żeby doświadczyć czegoś nowego i trochę się wyciszyć. To nie znaczy, że ci ludzie, którzy wyjeżdżają, odchodzą od wiary czy od duchowości. Być może odchodzą od pewnych tradycji, chociaż też nie wszyscy - jeszcze w wielu częściach Polski sporo osób w bardzo tradycyjny sposób przeżywa te święta. Ale sądzę, że to, że się coś zmienia, to nie zawsze jest złe. Myślę, że ludzie po prostu szukają wytchnienia.

Ludzie życzą sobie odpoczynku w święta. Oczywiście w te święta nie chodzi o odpoczynek, ale wydaje mi się, że zatrzymanie się jest szalenie ważne. Czasami mniej znaczy więcej. Mniej słowa, mniej tradycji, które bywa, że przesłaniają to, co jest istotą świąt, może pokazywać, że szukamy czegoś głębiej. To jest pewien paradoks oczywiście, bo komuś z zewnątrz mogłoby się wydawać, że większość Polaków gdzieś teraz wyjedzie i nie będzie przeżywać tych świąt. Ja bym bardzo uważała z taką oceną. Wydaje mi się, że ludzie wyjeżdżają, bo czegoś szukają. Potrzebują wejścia w jakąś nową rzeczywistość. I te dni też są po to, żeby zatrzymać się i przez chwilę pomyśleć nad prawdą o sobie. Nie ma ważniejszych świąt w chrześcijaństwie niż Święta Wielkanocne – podsumowuje biblistka.