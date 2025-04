Olivia Munn ostro krytykuje plan kobiecego lotu w kosmos. „To rozpustne”

Lot w kosmos, którego pasażerkami będą właściwie same celebrytki, skrytykowała aktorka Olivia Munn. Swoją opinię wyraziła podczas występu w amerykańskim talk show „Today with Jenna and Friends” w telewizji NBC, którego gospodynią jest dziennikarka i osobowość medialna Jenna Bush Hager.

Aktorka zwątpiła w zasadność zabrania celebrytek w kosmos. „Wiem, że to, co powiem, zapewne nie będzie zbyt popularne, ale na świecie jest teraz tak wiele innych ważnych spraw. Co wy będziecie robić tam, w kosmosie?” – zapytała retorycznie aktorka, niejako zwracając się do celebrytek, które mają polecieć w kosmos.

Pasażerkami statku kosmicznego będą same celebrytki. Olivia Munn: „To rozpustne”

Olivia Munn stwierdziła, że nie jest to najlepszy czas na reklamowanie przez celebrytów tak luksusowej rozrywki, jaką jest komercyjny lot kosmos. „Jeżeli chcecie polecieć w kosmos, dlaczego musicie nam o tym wszystkim mówić? Po prostu polećcie tam, bawcie się dobrze i wróćcie na Ziemię”.

„Wiem, że to, co mówię, nie będzie miłe, ale podróż w kosmos pochłania ogromne ilości pieniędzy, a tymczasem są tu ludzie, których nie stać nawet na jajka” – powiedziała Munn. Aktorka nawiązała do drastycznego wzrostu cen produktów żywnościowych, z jakim mierzą się obecnie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

„Jaki jest cel tego przedsięwzięcia?” – ciągnęła Munn. „Czy wasza przejażdżka będzie aż tak historycznym wydarzeniem? Myślę, że to trochę rozpustne” – stwierdziła. Dodała też, że celem eksploracji kosmosu od początku było poszerzanie wiedzy i znajdowanie rozwiązań, które rozwiązałyby problemy mieszkańców Ziemi. Zdaniem aktorki zbliżający się lot z celebrytkami na pokładzie w żaden sposób nie przysłuży się ludziom.