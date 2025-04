Kobiety i mężczyźni w Polsce inaczej widzą zagrożenia cyberatakiem. Ekspert ostrzega

– Dane przedstawione w badaniu potwierdzają to, przed czym ostrzegam od lat – mówi dr Piotr Łuczuk, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa UKSW i Defender Academy. – Zagrożenia w przestrzeni cyfrowej nie są domeną wyłącznie instytucji państwowych, dużych firm czy polityków. Zjawisko cyberataków dotyczy nas wszystkich – niezależnie od płci, wieku czy wykonywanego zawodu. – Różnice w percepcji zagrożeń między kobietami a mężczyznami – widoczne choćby w ocenie tego, które grupy są najbardziej narażone – rzucają ciekawe światło na społeczne uwarunkowania postrzegania ryzyka. Kobiety częściej dostrzegają podatność dzieci, młodzieży i seniorów, mężczyźni z kolei w większym stopniu koncentrują się na instytucjach publicznych. Obie te perspektywy są zasadne – cyberprzestępcy nie kierują się kryteriami płci czy wieku, ale szukają najłatwiejszej drogi dostępu do danych i systemów, często wykorzystując nieuwagę, luki techniczne lub… ludzką naiwność – tłumaczy.

Zagrożenia cyberatakiem – potrzeba edukacji

Ekspert zauważa także, że na problem, o którym mowa, warto spojrzeć szerzej – zauważyć globalne trendy i realne zagrożenia. Coraz bardziej wyrafinowane kampanie phishingowe, wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia deepfake'ów, symulacji głosowych w celu przeprowadzania tzw. „wirtualnych porwań”, a także ataki na łańcuchy dostaw oprogramowania to dziś jego zdaniem codzienność, a nie futurystyczna wizja. Dr Łuczuk podkreśla, że skala cyberataków z ostatnich miesięcy pokazuje, iż cyberprzestępcy dysponują nie tylko zaawansowaną technologią, ale też olbrzymią determinacją i dostępem do narzędzi na zorganizowanym rynku Darknetu.

– Wnioski są jednoznaczne: w świecie, w którym sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana zarówno do rozwoju, jak i do manipulacji, kluczowe będzie podejście typu „zero trust” – zakładające, że nikt nie jest z góry godny zaufania. Ale jeszcze ważniejsze okaże się kształtowanie odporności społecznej – poprzez edukację, świadome korzystanie z technologii, odpowiedzialność instytucji publicznych i prywatnych oraz wzmacnianie kultury cyfrowej higieny. Bez tego pozostaniemy bezbronni wobec coraz bardziej złożonych i ukrytych mechanizmów współczesnej cyberprzestępczości – mówi dr Piotr Łuczuk.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzono w kwietniu 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku powyżej 18 lat.