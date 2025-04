Rusza obowiązkowy pobór kobiet do wojska w Danii. Jak inne kraje regulują tę kwestię?

W jakich krajach Europy służba wojskowa jest obowiązkowa dla kobiet?

Dania nie jest pierwszym krajem w regionie, który zdecydował się na wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet. Norwegia wprowadziła powszechny pobór obejmujący także kobiety, już w 2015 roku, a w 2021 roku kobiety stanowiły 34,5 proc. poborowych w norweskich siłach zbrojnych. Z kolei w Szwecji służba wojskowa została zniesiona w 2010 roku, a następnie wznowiona siedem lat później. Objęła wtedy zarówno mężczyzn, jak i kobiety powyżej 18 roku życia. Kobiety stanowią około 23 proc. wojska szwedzkiego. Na Litwie również pojawiają się głosy sugerujące możliwość wprowadzenia obowiązkowego poboru kobiet od 2028 roku. Tego typu rozwiązania nie są jednak powszechne w Europie.

Zmiany na świecie i statystyki

W Ukrainie obecnie nie obowiązuje przymusowa służba wojskowa dla kobiet, jednak ich udział w armii z roku na rok rośnie. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony, obecnie w szeregach wojska służy około 68 tysięcy kobiet oraz stanowią one już 21 proc. wszystkich osób zgłaszających się do ukraińskich centrów rekrutacyjnych. Choć statystyki te świadczą o rosnącym zainteresowaniu służbą wśród kobiet, to wciąż mowa o niewielkim odsetku w porównaniu do ogólnej liczby żołnierzy.

W wielu krajach, takich jak Hiszpania, Francja, Polska, Australia, Grecja, Turcja, Czechy, Portugalia, Boliwia, Japonia, Korea Południowa czy Niemcy, służba wojskowa dla kobiet nie jest obowiązkowa. W Polsce, podobnie jak w tych państwach, armia pozostaje otwarta dla kobiet, które dobrowolnie decydują się na karierę w mundurze. W szeregach polskiej armii znajduje się obecnie 17 334 zawodowo służących kobiet.

W 2022 roku kobiety stanowiły średnio 12,7 proc. personelu wojskowego w państwach członkowskich oraz partnerskich NATO. Jednak niektóre armie mają wyższy udział kobiet w służbie wojskowej – przykładem są Stany Zjednoczone. Tam w 2023 roku odsetek kobiet w służbie czynnej wyniósł około 17,7 proc. Kobiety zaczęły pełnić służbę w jednostkach bojowych USA w 1993 roku, jednak dopiero w 2016 roku wszystkie stanowiska wojskowe, bez wyjątku, zostały otwarte dla kobiet, co pozwoliło im uzyskać dostęp do około 10 proc. wcześniej niedostępnych stanowisk w armii.

Warto przyjrzeć się także wymaganiom, jakie stawiane są przed kandydatami i kandydatkami, którzy chcą wstąpić w szeregi armii. To właśnie te kryteria często kształtują realny dostęp do służby wojskowej. Jako przykład znowu można podać Stany Zjednoczone – w 2022 roku armia wprowadziła nowy test sprawności fizycznej, zastępując poprzedni, stosowany przez ponad 40 lat. Wcześniej system ocen pozostawał niezmienny bez względu na płeć i wiek kandydatów, a aż 44 proc. kobiet nie zaliczało testu. W efekcie wprowadzono nowy system punktacji, który uwzględnia zarówno wiek, jak i płeć żołnierza, kładąc większy nacisk na ocenę jego indywidualnych predyspozycji.