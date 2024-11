Czytaj więcej Zdrowie Zaskakująca różnica między pokoleniem Z i boomersami. Wyniki nietypowego badania Wiele mówi się o międzypokoleniowych różnicach w podejściu do pracy i życia, ale stosunkowo rzadko o różnicach w odniesieniu do wykonywania codziennych czynności. Tymczasem okazuje się, że boomersi i pokolenie Z inaczej podchodzą do kwestii higieny.

Przedstawiciele pokolenia Z są w dużym stopniu zależni od pomocy rodziców. Z badania przeprowadzonego przez brytyjską firmę telekomunikacyjną Virgin Media O2 wynika, że jedna trzecia osób w wieku od 18 do 35 lat korzysta ze wsparcia w opłacaniu rachunków za media i mieszkanie. Pomoc finansowa ze strony bliskich jest również niezbędna przy zakupie nieruchomości, choć jak donosi Financial Times, w 2023 r. prawie jedna trzecia 25-27-latków w Wielkiej Brytanii (czyli najstarszych przedstawicieli generacji Z) nadal mieszkała z rodzicami. Oznacza to wzrost o jedną piątą w porównaniu do danych sprzed dwóch dekad. Taka sytuacja jest wynikiem szybkiego wzrostu kosztów zakupu nieruchomości.

Co ciekawe, w ciągu 20 lat odsetek osób poniżej 25 roku życia, które są właścicielami domów spadł z 24 proc. (dane z 2004 r.) do 10 proc. w 2023 r. Do 57 proc. wzrosła z kolei liczba osób kupujących pierwsze mieszkanie i otrzymujących pomoc finansową. Jest to najwyższy wynik w przeciągu 11 lat. Okazuje się, że przedstawiciele pokolenia Z wynajmują mieszkania dwa razy częściej niż Milenialsi. Wzrost liczby młodych najemców przełożył się jednak nie tylko na dostępność mieszkań, ale również na wysokość czynszów. Na początku tego roku roczna inflacja czynszów w Wielkiej Brytanii wyniosła 9,2 proc., co jest najwyższą wartością od 2015 r. Ten wzrost sprawił, że pokolenie Z przeznacza średnio prawie połowę swoich dochodów na opłaty za mieszkanie.

Czytaj więcej Styl życia Pokolenie Z kreuje nowy trend dotyczący bywania w restauracjach. Koniec tabu Nowy trend łączony z pokoleniem Z dotyczy pewnego tabu, które - zdaniem mediów - zostało niedawno przełamane. Mowa o solo diningu, czyli samotnym wyjściu do restauracji. Skąd nagła popularność tego zjawiska?

Niepewność ekonomiczna odbija się na zdrowiu psychicznym pokolenia Z

Problemy finansowe w dużym stopniu wpływają na zdrowie psychiczne młodych dorosłych. W ciągu trzech lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba nowych wniosków o zasiłek z tytułu zaburzeń psychicznych składanych przez osoby w wieku od 16 do 27 lat. Doszło też do wzrostu zachorowań na choroby psychiczne. Według Craiga Morgana, współdyrektora ESRC Centre for Society and Mental Health w King’s College London, prawdopodobnie jest to konsekwencja wystąpienia kilku czynników - pandemii, wzrostu niepewności ekonomicznej oraz utrudnionego dostępu do nieruchomości.