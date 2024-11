Zaskakująca różnica między pokoleniem Z i boomersami. Wyniki nietypowego badania

Druga przyczyna jest związana ze zdrowiem psychicznym. Sondaż przeprowadzony w 2024 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykazał, że 43 proc. z 2200 dorosłych Amerykanów odczuwa większy niepokój niż rok wcześniej. Poza tym boomersi i starsze osoby rzadko szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej. Genovese przyznał, że choroby takie jak depresja mogą sprawić, że ludzie mają mniejszą motywację do dbania o siebie. Do tego należy dodać problemy z pamięcią, które sprawiają, że osoby starsze po prostu zapominają o podstawowych czynnościach.

Michael Genovese wspomniał także o różnicach pokoleniowych i społecznych. Osoby z wyżu demograficznego i starsze dorastały w czasach, gdy nie zwracano tak dużej uwagi na higienę jak obecnie. Poza tym starsi dorośli często mieszkają samotnie i rzadko spotykają się z innymi, co osłabia ich motywację do dbania o siebie. Jako ostatnią przyczynę lekarz wymienił zmiany sensoryczne. Z wiekiem zmysły stają się coraz słabsze, co oznacza, że starsze osoby zwyczajnie nie są świadome nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymywanie higieny może być sposobem na poprawę samopoczucia

Choć wymienione wyżej przyczyny są raczej zrozumiałe, rzadkie mycie wiąże się z ryzykiem infekcji, podrażnień skóry oraz zaostrzeniem chorób, np. egzemy. Genovese potwierdził również, że utrzymywanie czystości nie tylko w odniesieniu do ciała, ale całego otoczenia, ma duży wpływ na ogólne samopoczucie. W przypadku osób starszych może poprawić ich nastrój oraz poczucie własnej wartości. Poza tym dbanie o higienę zachęca do nawiązywania kontaktów społecznych, co jest niezbędne dla dobrego zdrowia psychicznego.