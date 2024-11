Jesień i zima to czas, w którym trudno korzystać ze słońca – dni są krótkie, często pochmurne, większość z nas wychodzi z pracy, gdy na zewnątrz jest już ciemno. Tym samym nie ma zbyt wielu możliwości do naturalnego pobierania witaminy D przez organizm. To problematyczna kwestia, ponieważ wpływa ona na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Niedobory wiązać się mogą z chorobami kości, osłabionym układem odpornościowym, a nawet z chorobami autoimmunologicznymi.

Niski poziom witaminy D to większe narażenie na choroby autoimmunologiczne?

Najnowsze badania przeprowadzone przez grupę z Uniwersytetu McGilla w Kanadzie polegały na obserwacji myszy zmodyfikowanych genetycznie w taki sposób, aby nie miały możliwości naturalnie produkować witaminy D. Badacze przyjrzeli się ich grasicy, czyli gruczołowi, który odpowiada za rozwój układu odpornościowego. Jej funkcją jest między innymi szkolenie limfocytów T do tego, by nie atakowały one innych zdrowych komórek. Okazało się, że u zmodyfikowanych myszy grasica starzała się szybciej, co pozwoliło na to, by limfocyty T atakowały inne komórki organizmu.

Jak twierdzi John White, fizjolog z Uniwersytetu McGilla, to odkrycie może doprowadzić do opracowania nowych strategii w zapobieganiu chorobom autoimmunologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że niedobór witaminy D może osłabiać ochronę przez nimi, gdyż grasica, która się starzeje, mniej skutecznie walczy z tymi komórkami odpornościowymi, które błędnie atakują zdrowe tkanki.

Witamina D kluczowa dla młodych

Badania wykazały, że odpowiedni poziom witaminy D jest bardzo ważny szczególnie u osób młodszych, ponieważ grasica przeprowadza najintensywniejszy „trening” limfocytów T do około 20. roku życia człowieka. W związku z tym to właśnie w tej grupie jej rola wydaje się kluczowa. Niedostateczna ekspozycja na słońce od najwcześniejszych lat może działać negatywnie na nasz układ odpornościowy.