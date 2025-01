Naukowcy obliczyli, o ile minut skraca życie każdy wypalony papieros. Nowe wyniki badań

Nowe prognozy badaczy są wyższe od poprzednich szacunków z 2000 r. Wcześniejsza analiza wykazała, że jeden papieros skraca oczekiwaną długość życia o około 11 minut. Najnowsze badanie opublikowane w Journal of Addiction niemal podwaja tę liczbę. Obecnie szacuje się, że wypalenie jednego papierosa skraca oczekiwaną długość życia o 17 minut w przypadku mężczyzn i o 22 minuty w przypadku kobiet, a średnio o 20 minut u obu płci.

Szkody wyrządzone przez palenie są „kumulatywne”

Analiza przeprowadzona przez naukowców z University College London została przeprowadzona na zlecenie brytyjskiego rządu. Opiera się na najnowszych danych z British Doctors Study, które rozpoczęło się w 1951 r. To jedno z pierwszych na świecie dużych badań nad skutkami palenia. W analizie uwzględniono także dane z badania Million Women Study, które śledziło zdrowie kobiet od 1996 r.

Naukowcy stwierdzili, że szkody wyrządzone przez palenie są „kumulatywne” i im szybciej dana osoba rzuci palenie, tym dłużej będzie żyć. Zgodnie z analizą, jeśli osoba, która wypala 10 papierosów dziennie, przestanie palić 1 stycznia, do 8 stycznia zaoszczędzi jeden dzień życia. Oczekiwana długość życia wydłuży się o tydzień, jeśli wytrzyma bez papierosów do 5 lutego i o cały miesiąc, jeśli zrezygnuje z palenia do 5 sierpnia. Do końca roku może uniknąć utraty 50 dni życia.

„Ludzie generalnie wiedzą, że palenie jest szkodliwe, ale mają tendencję do niedoceniania, jak bardzo. Przeciętnie palacze, którzy nie rzucą palenia, tracą około dekady życia” – powiedziała dr Sarah Jackson, pracowniczka naukowa w UCL Alcohol and Tobacco Research Group.