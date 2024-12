Pokolenie Z ma nowe oczekiwanie wobec szefów. Od jego realizacji uzależnia działanie

Jak donosi amerykański „Newsweek”, poprzednie generacje z reguły nie wyrażały swoich poglądów politycznych w miejscu pracy. Młodsze pokolenia, na czele z pokoleniem Z, mają już inne podejście. Chcą, aby ich życie zawodowe współistniało z tym, co dzieje się w rzeczywistości. Zależy im też na zachowaniu swojej tożsamości, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują.

Pokolenie Z i milenialsi mogą rzucić pracę z powodu różnic w poglądach politycznych

Badanie przeprowadzone w tym roku przez Instytut Gallupa na reprezentatywnej dla kraju próbie 5835 dorosłych Amerykanów wykazało, że 46 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat chce, aby firmy zajęły stanowisko w sprawie bieżących wydarzeń. Takie samo zdanie miało 40 proc. osób w wieku 30-44 lat.

Milenialsi i pokolenie Z stanowią obecnie większość siły roboczej, dlatego też potrzebny jest nowy styl przywództwa, który będzie w stanie sprostać ich potrzebom. Dowodem na to, jak ważne są dla nich wartości, jest badanie zlecone przez Indeed - platformę z ofertami pracy. Jego wyniki potwierdzają, że granice między życiem zawodowym a życiem osobistym coraz bardziej się zacierają, przez co temat polityki w miejscu pracy jest praktycznie nieunikniony.

Badanie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wśród 1141 dorosłych pracowników w wieku 18 lat i starszych. Spośród ankietowanych, osoby należące do pokolenia Z i milenialsów stwierdziły, że chętniej szukają pracodawców podzielających ich własne wartości polityczne. Okazało się też, że bez problemu zrezygnowałyby z pracy, gdyby wystąpiły różnice na tym tle. Takie zdanie wyraziło prawie 40 proc. pracowników w wieku 18-34 lat. Co więcej, 40 proc. osób w tym samym przedziale wiekowym zadeklarowało, że odeszłyby z pracy, gdyby ich dyrektor wyraził poglądy polityczne, z którymi się nie zgadzają. Z badania wynika jednocześnie, że 60 proc. pracowników ogółem woli pracować w firmach, gdzie dyrektor generalny ma konkretne poglądy polityczne. Liczba ta wzrasta do 66 proc. wśród niedawnych absolwentów college'ów i do 71 proc. wśród mężczyzn w wieku od 18 do 34 lat.