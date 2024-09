Awantura o kwiaty. Znany artysta oskarża Miley Cyrus o plagiat

Czytaj więcej Kultura Grammy 2024: Taylor Swift ponownie triumfuje Dawno niewidziana Celine Dion pojawiła się na scenie podczas ceremonii wręczania nagród Grammy, aby zaprezentować zwyciężczynię w kategorii album roku. Statuetka trafiła w ręce Taylor Swift za krążek „Midnights”.

Muzyczne rekordy

Utwór „Flowers” nie tylko został doceniony podczas ceremonii rozdania nagród Grammy, ale też stał się rekordzistą popularnego serwisu streamingowego, zyskując ponad 100 milionów odsłuchań w pierwszym tygodniu od dnia premiery. Piosenka przez osiem tygodni utrzymywała się na szczycie listy przebojów amerykańskiego magazynu „Billboard” i według danych International Federation of the Phonographic Industry stała się najpopularniejszym utworem 2023 roku w skali globalnej, docierając do pierwszych miejsc list przebojów w ponad 35 państwach.

Również utwór Bruno Marsa odnotowywał imponujące sukcesy tuż po premierze w kwietniu 2013 roku, docierając na szczyt zestawienia „Billboardu” i stając się numerem jeden list przebojów w siedmiu krajach. Ballada wykonana przez wokalistę przy akompaniamencie fortepianu, została ósmym najpopularniejszym utworem na świecie w 2013 roku, z wynikiem 8,3 miliona sprzedanych egzemplarzy. Artysta stworzył w tamtym czasie pięć przebojów, które stały się numerem jeden amerykańskiego zestawienia, co magazyn „Billboard” odnotował jako sukces porównywalny do osiągnięć takich wokalistów jak Michael Jackson, Stevie Wonder czy Elton John, w których dorobku znajdowało się odpowiednio 13, 10 i 9 hitów o takim statusie.



Brit Awards 2024: Raye rekordzistką w liczbie statuetek Podczas tegorocznej gali Brit Awards sześć nagród trafiło w ręce wokalistki i autorki tekstów Raye, młodej artystki, w przeszłości piszącej teksty piosenek między innymi dla Beyoncé. Tym samym 26-latka przechodzi do historii jako rekordzistka w liczbie statuetek zdobytych podczas jednego plebiscytu.

Rozdrapywanie starych ran

– Powinienem był kupować tobie kwiaty i trzymać cię za rękę / Powinienem był poświęcić tobie wszystkie moje godziny, gdy mieliśmy na to czas / Powinienem był zapraszać cię na imprezy, przecież tak kochałaś tańczyć – śpiewał 28-letni wówczas Bruno Mars w emocjonującej balladzie powstałej w obawie przed utratą ukochanej partnerki, modelki, Jessiki Caban. Ponad dekadę później, w obsypanym nagrodami hicie powstałym po rozwodzie z aktorem Liamem Hemsworthem, Miley Cyrus wyśpiewa, że może sama kupić sobie kwiaty, trzymać się za rękę, spędzać godziny na rozmowach z samą sobą i wreszcie pójść solo na tańce.

Czas pokazał, że obawy o przetrwanie związku wokalisty z modelką nie były uzasadnione, a w rozmowie z „The Rolling Stone” autor takich hitów jak „Locked Out of Heaven”, „Lazy Song” czy „Just the Way You Are” przyznał, że niechętnie wraca pamięcią do utworu sprzed lat, gdyż przywodzi on na myśl trudne emocje, a wykonywanie go w trakcie występów na żywo jest jak „rozdrapywanie starych ran”. Za sprawą złożonego właśnie pozwu sądowego utalentowany artysta z pewnością nie uniknie powrotu do twórczości sprzed lat.