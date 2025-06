Biodruk 3D w terapii onkologicznej: cenne informacje, dotychczas niedostępne

Z czego to wynika?

Jednym z istotnych wyzwań w leczeniu nowotworów jest zrozumienie, dlaczego każdy nowotwór i każdy pacjent reaguje inaczej. Terapia skuteczna u jednej osoby może okazać się nieskuteczna u innej. To przypomina, jak złożonym i indywidualnym procesem jest leczenie – zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie życie. Dlatego zaczęłyśmy się zastanawiać, jak można lepiej przewidywać, która terapia zadziała u konkretnego chorego. I tu właśnie pojawił się pomysł wykorzystania biodrukowanych modeli guzów. Dziś, zanim lek trafi do pacjenta, przechodzi długą drogę. Najpierw testy na komórkach hodowanych na szalkach, potem na zwierzętach. Ale aż 90% tych leków okazuje się nieskutecznych, gdy dochodzi do badań klinicznych. To pokazuje, że nasze modele badawcze są zbyt uproszczone. A przecież nowotwór to nie tylko komórki nowotworowe to całe ich otoczenie: naczynia krwionośne, komórki odpornościowe, zrąb. Wszystko to razem wpływa na to, czy dany lek zadziała. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć coś bliższego rzeczywistości – wydrukowany model 3D, który odtworzy nie tylko guz, ale też jego mikrośrodowisko, dzięki czemu wierniej odwzoruje to, co rzeczywiście dzieje się w organizmie pacjenta.



Jaki to był nowotwór?

Nasz pierwszy projekt dotyczył raka skóry, a konkretnie raka płaskonabłonkowego. Zwykle leczy się go operacyjnie, ale w wielu przypadkach dochodzi do nawrotów, a czasem guzów nie da się już usunąć chirurgicznie. Wtedy konieczne staje się zastosowanie innych metod terapii. Skupiłyśmy się na cetuksymabie, leku zatwierdzonym do leczenia płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, który w przypadku raka płaskonabłonkowego skóry wciąż znajduje się na etapie badań klinicznych. Dotychczasowe wyniki są jednak obiecujące, szczególnie u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do immunoterapii lub nie odpowiadają na leczenie immunologiczne. Uznałyśmy, że właśnie ten lek będzie dobrym kandydatem do przetestowania naszego modelu. Celem projektu było zaprojektowanie przestrzennego modelu nowotworu, przetestowanie jego odpowiedzi na leczenie i porównanie jej z wynikami uzyskanymi w innych systemach, od klasycznych hodowli jednowarstwowych, po sferoidy, czyli prostsze trójwymiarowe modele komórkowe. Okazało się, że te wydrukowane w technologii 3D znacznie lepiej odzwierciedlają odpowiedź na lek, jaką obserwuje się u pacjentów.

Jak należy interpretować ten wynik?