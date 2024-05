Nowe testy krwi będą wykrywać raka. Co zastąpią?

Jak podaje „The Washington Post”, około 20 nowych testów krwi, będących obecnie na różnych etapach przygotowań, ma służyć do wczesnego wykrywania tak zwanych „sygnałów” nowotworów, czyli substancji biologicznych przez nie wydzielanych, takich jak fragmenty DNA nowotworu. Zdaniem ekspertów, takie testy stanowią przełom w diagnozowaniu chorób nowotworowych i mogą być niezwykle przydatne we wczesnym wykrywaniu tak zwanych „cichych” nowotworów, do których zalicza się między innymi raka trzustki czy jajnika. Testy wprawdzie nie zastąpią tradycyjnych metod diagnozowania i leczenia nowotworów – po otrzymaniu pozytywnego wyniku nadal konieczne będą dalsze badania obrazowe, jak choćby kolonoskopia czy mammografia – jednak mogą stanowić istotne uzupełnienie obecnie dostępnych działań w tym zakresie. Na temat przełomowych testów, ich zastosowania oraz rodzajów nowotworów, które mogą wykryć, w komentarzu dla kobieta.rp.pl wypowiada się dr Agnieszka Matylda Schlichtinger, biolog, genetyk i neurobiolog.

Reklama

Czy wykrycie raka możliwe jest na podstawie samych tylko testów krwi?

Wykrycie raka za pomocą testów krwi, zwanych również testami płynnymi (ang. liquid biopsy), jest możliwe, ale zależy od specyficznej sytuacji klinicznej i typu nowotworu. Testy te polegają na wykrywaniu markerów nowotworowych, takich jak krążące komórki nowotworowe (CTC, circulating tumor cells), krążące DNA nowotworowe (ctDNA, circulating tumor DNA), mikroRNA czy białka związane z rakiem. Nie zawsze jednak dostarczają one wystarczającej ilości informacji do ostatecznego potwierdzenia diagnozy. Testy krwi najczęściej są uzupełnieniem innych metod diagnostycznych, takich jak biopsja tkanki czy obrazowanie (np. tomografia komputerowa).



Czytaj więcej Wywiad Jak rozmawiać z dziećmi o raku? Psychoonkolog o sytuacji księżnej Kate Choroba onkologiczna to forma utraty, która odbywa się na wielu poziomach - mówi psychoonkolog Justyna Pronobis-Szczylik i tłumaczy, jak rozmawiać z bliskimi o problemie oraz próbować radzić z towarzyszącymi mu emocjami.

Jakie rodzaje nowotworów można wykryć przy pomocy testów krwi?