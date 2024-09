Polscy naukowcy sprawdzają, czy AI zastąpi lekarza. Kobiety odgrywają ważną rolę w projekcie

Mówimy tu o całym spektrum usług medycznych zaczynającym się od diagnostyki, a kończącym na wsparciu w trakcie prowadzenia leczenia. Dzisiaj systemy będą coraz bardziej wchodzić w kompetencje medyków, bo już wspierają ich w wydawaniu orzeczeń. Rodzi się pytanie, czy istnieje ryzyko, że pojawi się moment, w którym nastąpi abdykacja lekarzy? Urządzenia medyczne to nie tylko diagnostyka, ale cała kwestia robotyki: dziś oznaczenie guza wykonane nawet przez doświadczonego lekarza niesie ze sobą ryzyko, że ten sam guz oznaczony przez kolejnego specjalistę będzie wskazany inaczej. W praktyce nadal, chociaż lekarz posługuje się urządzeniami, odbywa się to w części manualnie, więc łatwo o naturalną ludzką pomyłkę, albo chociaż o mniejszą precyzję. Nawet ten sam lekarz innego dnia, z różnych powodów, jest w stanie ten sam guz oznaczyć inaczej. Jakie mogą być tego konsekwencje? Inaczej oznaczony guz może zostać inaczej usunięty albo zapadnie decyzja, że usuwać go nie warto. Jeśli natomiast mamy urządzenia medyczne, które są w stanie przeprowadzić całą operację od otwarcia ciągłości powłoki skórnej aż po dotarcie do miejsca zmiany i wycięcie jej, mogą to zrobić znacznie bardziej precyzyjnie niż człowiek. Tutaj liczy się dokładność, powtarzalność i tzw. reliability, czyli cecha polegająca na tym, że możemy zaufać takim urządzeniom. To wszystko sprawia, że systemy informatyczne, szczególnie te oparte na sztucznej inteligencji, będą w stanie zrobić pewne rzeczy lepiej. Czy teraz odważylibyśmy się położyć na stół operacyjny i pozwolić, by robot wyciął nam zmianę? Myślę, że zdania byłyby podzielone, a na pewno zawahalibyśmy się przy tym przez chwilę. Choć gdybyśmy mieli rozpatrywać tę kwestię tylko pod względem racjonalnym, to istnieje większa szansa, że już dzisiaj będzie to zrobione lepiej przez maszynę niż przez lekarza, który w danym dniu prowadzi ósmy podobny zabieg. Oczywiście to uproszczenie, nie ma na celu umniejszenia roli lekarza, ale raczej pokazanie tego, jak bardzo sztuczna inteligencja jest w stanie wesprzeć jego pracę.



W jakich innych obszarach związanych z pracą medyków narzędzia sztucznej inteligencji mogą okazać się pomocne?

Atrakcyjność rozwiązań informatycznych opartych na sztucznej inteligencji polega między innymi na tym, że są one w stanie zanalizować mnóstwo danych w czasie szybszym niż ktokolwiek i, mało tego, w czasie rzeczywistym. Jeśli jestem doświadczonym lekarzem z wieloletnim stażem, to cała moja wiedza opiera się na tym, co przeczytałem, co zrozumiałem, co zapamiętałem, o czym się dowiedziałem i czego sam doświadczyłem jako lekarz w prowadzonych przeze mnie procedurach medycznych. Proszę sobie zatem wyobrazić systemy, które mają dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy, jaką ma każdy lekarz: nie 10 lekarzy, nie 100 lekarzy, ale miliony lekarzy na całym świecie. Narzędzia gromadzą informacje nie tylko z przebytych procedur medycznych, ale również z badań klinicznych prowadzonych na ogromną skalę, wykonywanych nie przez pojedynczego lekarza, ale przez systemy obliczeniowe. Mamy do czynienia z realnymi danymi, odpowiednio kodowanymi, anonimizowanymi tak żeby nie naruszać prywatności pacjentów. Dzisiejsze systemy mówią nam o danych realnych, ale i danych syntetycznych. Co to takiego? To nie tyko dane zanonimizowane, ale i takie, przy których sztuczna inteligencja podpowiada, jakie działania należy podjąć na podstawie dostępnych informacji. Na przykład, gdy kobiecie w 6 miesiącu ciąży trzeba usunąć guza, a jednocześnie wiadomo, że pacjentka ma zaawansowaną cukrzycę czy była leczona psychiatrycznie, sztuczna inteligencja bierze pod uwagę wszystkie te czynniki, które mają wpływ na to, jak należy daną procedurę przeprowadzić. Dane syntetyczne polegają na stworzeniu szeregu scenariuszy opartych o dane realne, ale mnożących różnego rodzaju wariancje. Aby narzędzia tak działały, trzeba dany system rozpisać, przewidzieć, zakodować. Przedsiębiorcy czy instytuty badawcze przygotowują rozwiązania, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Przepisy mówią, gdzie można podjąć ryzyko, a gdzie nie należy tego robić. Mówią o tym, jakie ryzyka wiążą się z użyciem określonych systemów oraz wymagają zabezpieczeń. Tego wszystkiego chce nam dostarczyć projekt, nad którym pracujemy.

W jakim stopniu kobiety są zaangażowanie we współtworzenie projektu?

Zgodnie z wymogami stawianymi przed projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, kobiety występują w projekcie w proporcjach sparytetyzowanych. Pracują w poszczególnych work packages i zarządzają nimi. Drugim poziomem jest instytucjonalne wsparcie związane z kwestią poszanowania równości płci. Dotyczy to uregulowań unijnych, ale również zobowiązania ze strony poszczególnych instytucji do podpisania gender equality plan. Jeśli te procedury nie zostaną dopełnione, dana instytucja nie może uczestniczyć w projekcie. To, co jest być może ważniejsze, to w jaki sposób pewne rozwiązania medyczne opracowywane w ramach projektu, będą brały pod uwagę kwestię płci, choćby dlatego, że bardzo duża ilość procedur medycznych dotyczy wyłącznie kobiet. Obecnie istnieje tendencja do zachęcania kobiet do udziału w badaniach o charakterze technologicznym. Kobiety przez lata były niedoreprezentowane w wielu dziedzinach i teraz to się zmienia. W momencie, gdy uczestniczą w projektach, które mają na celu zbudowanie systemów diagnostycznych, ważne, aby systemy nie brały pod uwagę tylko punktu widzenia lekarzy mężczyzn, lecz wszystkie perspektywy, w tym w równym stopniu kobiece. Pomimo tego, że projekt ma w dużej mierze charakter techniczny, o reprezentację kobiet w gronie uczestników na szczęście możemy być spokojni. Współuczestniczą, współkierują i są obecne na wielu etapach tego przedsięwzięcia.