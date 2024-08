Polska współtwórczyni nowej metody leczenia czerniaka: Hipoteza się potwierdza

Swoimi doświadczeniami po przebytej terapii, w rozmowie z nami podzielił się pacjent dr Placzke, Arkadiusz Górecki. – Udział w badaniu klinicznym był decyzją ze wszech miar słuszną – potwierdza. – Gdy zaproponowano mi przystąpienie do programu, po zapoznaniu się z broszurą informacyjną oraz rozmowie z panią doktor, byłem zdecydowany na udział. Poprosiłem jedynie o długopis, by od razu podpisać przedłożone dokumenty. Po tygodniu otrzymałem wiadomość, że zostałem zakwalifikowany i mogę rozpocząć leczenie. Przed operacją usunięcia nowotworu podano mi dwie dawki immunoterapii. Następnie wycinek został przekazany do badań, aby sprawdzić, jak guz zareagował na leczenie. Okazało się, że nastąpił regres i zastosowane leczenie przyniosło pożądany efekt. Obecnie pozostaję już tylko w trakcie obserwacji i co 12 tygodni mam wykonywaną tomografię komputerową oraz kontrolne badania krwi. Do końca roku obserwacje będą się odbywać z taką częstotliwością, a od kolejnego roku już co kilka miesięcy. Minęło sporo czasu od operacji – ponad rok – i nie było dotychczas żadnego symptomu świadczącego o tym, że choroba miałaby powrócić. Lekarze nie zaobserwowali niczego niepokojącego: żadnych guzków ani powiększonych węzłów chłonnych. Gdyby nie przypomnienia w telefonie i notatki w kalendarzu, prawdopodobnie zapomniałbym o wizytach kontrolnych, ponieważ czuję się na tyle dobrze, że po prostu na co dzień się na tym nie skupiam. Natomiast jedyny moment zawahania następuje po tomografii, kiedy czekam na wyniki. Wówczas rzeczywiście mam z tyłu głowy obawę, że coś może pójść nie tak. Nie da się o tym nie myśleć. Przed przystąpieniem do leczenia moja jedyna obawa dotyczyła tego, że operacja będzie przesunięta o kilka tygodni, aby najpierw podano mi immunoterapię. W przeciwnym razie prawdopodobnie zabieg odbyłby się wcześniej. Zastanawiałem się, jaki wpływ będzie to miało na nowotwór. Jednak pani doktor mnie uspokoiła, potwierdzając, że już pierwsza dawka immunoterapii działa i wpływa na przebieg leczenia, co tym bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że należy przystąpić do takiej nowoczesnej terapii – wspomina Arkadiusz Górecki.

Informacje o rozmówczyni Dr Joanna Placzke Onkolog kliniczny. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy