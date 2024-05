Czy cukier żywi raka? Specjalistka tłumaczy

Oprócz diety skomponowanej według powyższych wskazówek należy zadbać o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej oraz powstrzymanie się od spożywania alkoholu. – Nasz styl życia ma również kluczowy wpływ na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że można byłoby zapobiec 30-50% zgonów z powodu choroby nowotworowej stosując się do zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (https://www.pib-nio.pl/profilaktyka-i-badania-przesiewowe/kodeks-walki-z-rakiem/). W profilaktyce chorób nowotworowych zaleca się całkowitą abstynencję. Alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór piersi, jelita, wątroby, jamy ustnej i gardła, przełyku oraz żołądka. Aldehyd octowy, który jest produktem metabolizmu alkoholu w organizmie, może uszkadzać DNA i w tym mechanizmie prowadzić do rozwoju nowotworów. Ponadto alkohol zwiększa stężenie niektórych hormonów, co również jest niekorzystne dla naszego zdrowia. Rakotwórcze działanie alkoholu potęgowane jest przez dym tytoniowy – wyjaśnia dietetyk.



Czytaj więcej Zdrowie Koniec ery czerniaka złośliwego. Rewolucja w profilaktyce groźnego nowotworu Pierwsza spersonalizowana szczepionka przeciwko czerniakowi jest obecnie testowana w Wielkiej Brytanii. Kto poddał się szczepieniu i czym nowy lek różni się od dotychczas dostępnych?

Dieta w trakcie leczenia onkologicznego

Aby wspomóc proces leczenia, pacjenci onkologiczni powinni stosować dietę zgodną z zaleceniami lekarzy i dietetyków oraz dostosowaną indywidualnie do potrzeb własnego organizmu. – W trakcie leczenia onkologicznego zbilansowana dieta odgrywa fundamentalną rolę – podkreśla ekspertka. – Właściwe żywienie traktuje się obecnie jako terapię wspomagającą leczenie choroby nowotworowej. Stosowanie się do zaleceń dietetycznych poprawia wyniki leczenia, pomoże pacjentowi przejść przez leczenie onkologiczne bez przerw, a także zminimalizować działania niepożądane zastosowanej terapii antynowotworowej. U pacjentów onkologicznych, którzy mają zapewnioną prawidłową dietę, zmniejsza się ryzyko powikłań pooperacyjnych, szybciej i efektywniej przebiega proces gojenia się ran po zabiegach, a proces rekonwalescencji postępuje sprawniej - wszystko to w konsekwencji przekłada się na krótszy pobyt pacjenta w szpitalu i zmniejszenie kosztów leczenia. Poprawia się także samopoczucie pacjenta, co również korzystnie wpływa na efekty leczenia – dodaje dietetyk.

Dobór właściwej dla danego pacjenta diety ma ogromne znaczenie nie tylko w kwestii przebiegu leczenia, ale i odzyskiwania sprawności po zakończonej terapii. – Dieta w chorobie nowotworowej to przede wszystkim sposób żywienia pacjenta, który jest nastawiony na utrzymanie prawidłowej masy ciała pacjenta (zapobieganie i leczenie niedożywienia), a także zapobieganie skutkom ubocznym zastosowanej terapii (nudności, biegunka, zaparcia, brak apetytu, zapalenie śluzówek) – wyjaśnia specjalistka z Narodowego Instytutu Onkologii. – Dietę dla pacjenta onkologicznego zawsze dobieramy indywidualnie, uwzględniając wiele czynników; biologię choroby nowotworowej, rodzaj zastosowanego leczenia, kondycję przewodu pokarmowego, dolegliwości, które zgłasza pacjent, a także wiek, płeć, możliwości finansowe i upodobania kulinarne pacjenta. Nie ma jednej diety czy jednego modelu żywienia, który by pasował dla wszystkich chorych, a diety dla wszystkich to diety dla nikogo. Wytyczne żywienia mogą się zmieniać u tego samego pacjenta w zależności od etapu terapii, w którym się znajduje i od dolegliwości, które zgłasza. Każdy pacjent już w momencie diagnozy choroby nowotworowej powinien zostać skierowany do dietetyka w celu oceny stanu odżywienia i wdrożenia właściwych zaleceń żywieniowych – wyjaśnia Surwiłło-Snarska.

W trosce o własne zdrowie oraz w celu zadbania o jak najlepsze efekty leczenia onkologicznego, warto świadomie podejmować decyzje żywieniowe, a ograniczenie cukrów prostych oraz wzbogacanie diety w produkty będące źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczów, witamin i składników mineralnych stanowią dobry początek działań w tym zakresie.