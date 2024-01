Dlaczego nie należy ignorować wskazówek stewardessy?

Whiplash effect

Podczas prezentacji procedur bezpieczeństwa personel pokładowy informuje pasażerów nie tylko o tym, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne czy skąd wylecą maski tlenowe. To także czas na przedstawienie innych kluczowych zasad obowiązujących podczas lotu, notorycznie przez pasażerów ignorowanych – Mowa tu między innymi o: zakazie palenia w trakcie lotu, konieczności stosowania się do poleceń załogi pokładowej, przygotowania się do startu i lądowania – wymienia Marta Bil – umieszczeniu bagażu podręcznego pod fotelem znajdującym się przed nami, tak by w razie nagłej ewakuacji nie zagradzał nam drogi do wyjścia, zamknięciu stolików, odsłonięciu zasłon w oknach, zapięciu pasów bezpieczeństwa (polecamy mieć je zapięte przez cały czas trwania lotu, gdyż zdarzają się niespodziewane turbulencje), czy też umieszczeniu fotela w pozycji pionowej. Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale zapobiega to powstaniu tzw. whiplash effect, czyli efektu odbicia się karku przy gwałtownym zahamowaniu maszyny – tłumaczy była stewardessa.

Dzięki instrukcjom stewardess pasażerowie dowiadują się też, gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne. Zdarza się, że może być ono oddalone o kilka rzędów, jednak w sytuacji zagrożenia, podróżujący mogą nie mieć tej świadomości. – Dowiadujemy się także, że maski tlenowe znajdują się w panelach nad naszymi głowami i aby aktywować przepływ tlenu należy pociągnąć za maskę – dodaje Marta Bil – Następnie należy zasłonić maską nos i usta, zabezpieczając taśmą wokół głowy. To bardzo ważne, by maskę najpierw założyć sobie, a dopiero później bliskim, w tym dzieciom. Jeśli my stracimy przytomność, nie będziemy w stanie pomóc innym – zaznacza.

Kamizelki ratunkowe, buty na wysokim obcasie

Przed lotami nad akwenami, podróżujący otrzymują informację, w którym miejscu znajdują się kamizelki ratunkowe, w jaki sposób je założyć oraz, co najważniejsze, kiedy je napompować – Robimy to, wychodząc z samolotu, a nie w kabinie – wyjaśnia Marta Bil – Wyjątkiem są małe dzieci: im kamizelki nadmuchujemy jeszcze w samolocie – doprecyzowuje – Panie powinny zawsze pamiętać o ściągnięciu butów na wysokim obcasie, które nie tylko spowolnią ewakuację, ale mogą zniszczyć trap ewakuacyjny.

Marta Bil zwraca też uwagę na to, jak istotne jest wsłuchiwanie się w instrukcje, które pozwolą na spokojne zastosowanie ich w rzeczywistości, gdy zajdzie taka potrzeba – W czasie powolnej dekompresji, która może pojawić się w wyniku uszkodzenia samolotu wypadną maski tlenowe – tłumaczy – Wiedząc o tym, możemy spokojnie skorzystać z takiej maski, a w tym czasie pilot obniży wysokość lotu, co pozwoli nam spokojnie oddychać i wylądować. Stosowanie się do instrukcji załogi pokładowej w takich chwilach zapobiega panice i pozwala opanować trudne sytuacje podczas lotów samolotem – podsumowuje.

Zostawić bagaż

Gdy sytuacja staje się niebezpieczna i zagrażająca życiu, należy bezzwłocznie wykonać polecenia doświadczonych specjalistów, nie opóźniając operacji i nie narażając tym samym współtowarzyszy na większe ryzyko. Marta Bil podkreśla, że podczas prezentacji procedur bezpieczeństwa pasażerowie są upominani, aby pozostawić wszystkie bagaże na pokładzie i skupić się na sprawnym przechodzeniu do wyjść ewakuacyjnych. Niestety, nie zawsze te zalecenia są respektowane, co może mieć bardzo poważne konsekwencje – Jeden z takich przypadków zakończył się tragicznie – przywołuje – Do katastrofy doszło w maju 2019 na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Podczas ewakuacji samolotu linii Aerofłot, pasażerowie nie posłuchali instrukcji personelu pokładowego, chcąc zabrać ze sobą bagaże i znacznie opóźniając proces opuszczania samolotu, co przyczyniło się do śmierci połowy uczestników tego feralnego lotu – wspomina Marta Bil.

Historia pokazała, że sprawnie przeprowadzona ewakuacja prowadzi do zupełnie innego zakończenia. I choć doświadczenie specjalistów ma tutaj kluczowe znaczenie, to świadome uczestnictwo w akcji ewakuacyjnej, wynikające ze znajomości procedur, również przynosi pożądane rezultaty. Zanim więc samolot oderwie się od ziemi, warto odłożyć książkę, tablet, telefon i poświęcić kilka minut na spokojne wysłuchanie tego, co stewardessa ma do powiedzenia – na wypadek, gdyby przyszło tę wiedzę zastosować w praktyce.