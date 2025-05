Oto, na co zwraca uwagę w hotelach pokolenie Z. Jest gotowe zapłacić za to więcej niż inne generacje

Choć mogłoby się wydawać, że w warunkach duża liczba tanich połączeń lotniczych i otwarte granice krajów na całym świecie będą sprzyjać zainteresowaniu bliższymi i dalszymi podróżami poza Polskę, ze wspomnianego badania wynika, iż Polacy coraz częściej odkrywają na nowo uroki lokalnej turystyki. 45 proc. badanych najchętniej wybiera podróże krajowe, a tylko co piąty (20 proc.) stawia wyłącznie na zagraniczne wyjazdy. W grupie wiekowej 50+ prawie połowa (49 proc.) wybiera wypoczynek w kraju. Najwięcej amatorów zagranicznych wojaży jest z kolei wśród osób w wieku 25–34 lata (25 proc.).

Jak najchętniej podróżują Polacy?

29 proc. badanych nie ma jednego ulubionego stylu podróżowania, ale łączy różne style. Najpopularniejsze wśród respondentów są city breaki, workation i dłuższe urlopy. Uczestnicy badania wskazywali również w odpowiedziach, że w organizacji wyjazdów cenią sobie elastyczność. To efekt coraz większej dostępności różnych form podróży oraz zmian w stylu życia, dzięki którym bardzo łatwo jest łączyć podróże z pracą zdalną.

Jeśli chodzi o preferencje co do sposobu organizacji wypoczynku, prawie co czwarty Polak preferuje wyjazdy bez konieczności samodzielnego planowania – wybiera np. wyjazdy zorganizowane typu all inclusive. W opozycji do tej grupy badanych, stoi taka, która stawia przede wszystkim na budżetowe i spontaniczne „podróże z plecakiem” (11 proc.). Podróżujące w ten sposób osoby są najczęściej w wieku 25-34 lata. Często nocują one w hostelach, jeżdżą autostopem i eksplorują mniej turystyczne miejsca. Również w tej grupie wiekowej największą popularnością cieszy się workation, czyli wyjazdy połączone z pracą.

Z odpowiedzi na pytania o częstotliwość wyjazdów, które zadano badanym, wynika, że 26 proc. respondentów podróżuje dwa razy w roku, a 18 proc. – trzy razy. Jeden długi urlop powoli nie jest już tak popularny jak kiedyś. Dziś wolimy częstsze, ale krótsze wyjazdy.