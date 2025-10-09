Aktualizacja: 09.10.2025 12:50 Publikacja: 09.10.2025 12:16
Naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury a szybszym starzeniem się.
Foto: Adobe Stock
Można powiedzieć, że dziś już większość ludzi ma świadomość negatywnego wpływu promieni słonecznych na kondycję skóry. Zamiast regularnie odwiedzać solarium, coraz więcej kobiet sięga po kremy z filtrami, aby spowolnić procesy starzenia się skóry, które potęguje ekspozycja na promienie UV.
Okazuje się, że długotrwałe fale upałów, które coraz częściej nawiedzają również Polskę, przyspieszają procesy starzenia się. Dotyczy to nie tylko skóry, ale również całego organizmu. Takie między innymi wnioski płyną z raportu naukowców z Uniwersytetu w Hong Kongu, który opublikowano niedawno na łamach czasopisma „Nature Climate Change”.
Autorzy raportu zauważają, że dotychczas nie było jasne, czy istnieje jakiś związek między upałami a przyspieszeniem tempa, w jakim starzeje się ludzki organizm. Dodają, że wcześniejsze badania obejmowały wpływ wysokich temperatur na organizm jedynie w krótkiej perspektywie, nie dłuższej niż rok. Mając to wszystko na uwadze, naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury a szybszym starzeniem się.
Badacze przeanalizowali dane medyczne blisko 25 tysięcy dorosłych mieszkańców Tajwanu, pochodzące z lat 2008-2022. Kobiety stanowiły prawie połowę próby badawczej. Większość uczestników badania miała wykształcenie średnie lub wyższe, prawie 97 proc. z nich nie było pracownikami fizycznymi, a 86 proc. mieszkało w miastach. Większość badanych prowadziła zdrowy tryb życia.
Aby określić wiek biologiczny pacjentów, wykonywano im badania ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, sprawdzano też stan wątroby i nerek, a także istnienie stanów zapalnych. Następnie wyniki tych badań porównywano z metryką, czyli rzeczywistym wiekiem pacjentów. Badacze wzięli też pod uwagę między innymi takie czynniki jak waga pacjentów, a także to, czy palili papierosy i byli aktywni fizycznie.
Autorzy badania zauważyli, że ze wszystkich analizowanych czynników największy wpływ na przyspieszone starzenie się miała łączna liczba upalnych dni, jakich doświadczyli badani. Naukowcy przypuszczają, że ma to związek z naruszeniem struktury DNA, które następuje wskutek ekspozycji organizmu na wysokie temperatury.
Obliczono, że biologiczny wiek osób, które w ciągu dwóch lat doświadczyły czterech lub więcej upalnych dni, był średnio o dziewięć dni wyższy od ich rzeczywistego wieku. W przypadku pracowników fizycznych, którzy zwykle spędzają na zewnątrz znacznie więcej czasu, różnica wynosiła już 33 dni.
Mogłoby się wydawać, że te różnice nie są duże. Autorzy raportu podkreślają jednak, że dotyczą one okresu zaledwie dwóch lat. W dłuższej perspektywie wpływ fal upałów może być znacznie bardziej zauważalny, zwłaszcza że są one coraz częstsze i trwają coraz dłużej.
Naukowcy zauważyli jednocześnie, że negatywny wpływ upałów na zdrowie z czasem nieco wyhamowywał, ponieważ ludzie nauczyli się z nimi radzić – na przykład spędzając więcej czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach. Zdaniem autorów raportu wyniki ich analiz uwypuklają potrzebę wprowadzenia systemowych rozwiązań, które pomogą ludziom skutecznie chronić się przed wysokimi temperaturami.
Źródło:
www.nature.com
Źródło: rp.pl
