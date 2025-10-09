Reklama

Nowe niepokojące ustalenia w sprawie wpływu upałów na organizm. Oto, co powodują

Postarzają nas nie tylko takie czynniki klimatyczne jak zanieczyszczenie powietrza czy promienie UV. Do ważnych wniosków w tym zakresie doszli badacze z Uniwersytetu w Hong Kongu, opierając się na analizie wieloletnich danych dotyczących prawie 25 tysięcy kobiet i mężczyzn.

Publikacja: 09.10.2025 12:16

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temper

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury a szybszym starzeniem się.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Można powiedzieć, że dziś już większość ludzi ma świadomość negatywnego wpływu promieni słonecznych na kondycję skóry. Zamiast regularnie odwiedzać solarium, coraz więcej kobiet sięga po kremy z filtrami, aby spowolnić procesy starzenia się skóry, które potęguje ekspozycja na promienie UV.

Okazuje się, że długotrwałe fale upałów, które coraz częściej nawiedzają również Polskę, przyspieszają procesy starzenia się. Dotyczy to nie tylko skóry, ale również całego organizmu. Takie między innymi wnioski płyną z raportu naukowców z Uniwersytetu w Hong Kongu, który opublikowano niedawno na łamach czasopisma „Nature Climate Change”.

Filtr UV to nie wszystko. Postarzają nas również fale upałów

Autorzy raportu zauważają, że dotychczas nie było jasne, czy istnieje jakiś związek między upałami a przyspieszeniem tempa, w jakim starzeje się ludzki organizm. Dodają, że wcześniejsze badania obejmowały wpływ wysokich temperatur na organizm jedynie w krótkiej perspektywie, nie dłuższej niż rok. Mając to wszystko na uwadze, naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury a szybszym starzeniem się.

Czytaj więcej

Dr. hab. Michał Parzuchowski, prof. USWPS: Nie samo narażenie, ale to, czy ludzie interpretują ekstr
Psychologia
Co zachęca do działania na rzecz klimatu? Badanie dało zaskakujący wynik

Badacze przeanalizowali dane medyczne blisko 25 tysięcy dorosłych mieszkańców Tajwanu, pochodzące z lat 2008-2022. Kobiety stanowiły prawie połowę próby badawczej. Większość uczestników badania miała wykształcenie średnie lub wyższe, prawie 97 proc. z nich nie było pracownikami fizycznymi, a 86 proc. mieszkało w miastach. Większość badanych prowadziła zdrowy tryb życia.

Reklama
Reklama

Upały podwyższają wiek biologiczny

Aby określić wiek biologiczny pacjentów, wykonywano im badania ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, sprawdzano też stan wątroby i nerek, a także istnienie stanów zapalnych. Następnie wyniki tych badań porównywano z metryką, czyli rzeczywistym wiekiem pacjentów. Badacze wzięli też pod uwagę między innymi takie czynniki jak waga pacjentów, a także to, czy palili papierosy i byli aktywni fizycznie.

Autorzy badania zauważyli, że ze wszystkich analizowanych czynników największy wpływ na przyspieszone starzenie się miała łączna liczba upalnych dni, jakich doświadczyli badani. Naukowcy przypuszczają, że ma to związek z naruszeniem struktury DNA, które następuje wskutek ekspozycji organizmu na wysokie temperatury.

Obliczono, że biologiczny wiek osób, które w ciągu dwóch lat doświadczyły czterech lub więcej upalnych dni, był średnio o dziewięć dni wyższy od ich rzeczywistego wieku. W przypadku pracowników fizycznych, którzy zwykle spędzają na zewnątrz znacznie więcej czasu, różnica wynosiła już 33 dni.

Czytaj więcej

W kontekście wrażliwości na konsekwencje zmiany klimatu kobiety bardziej doświadczają skutków fizycz
Wywiad
Ekspertka Koalicji Klimatycznej: Kobiety ponoszą większe konsekwencje zmiany klimatu

Mogłoby się wydawać, że te różnice nie są duże. Autorzy raportu podkreślają jednak, że dotyczą one okresu zaledwie dwóch lat. W dłuższej perspektywie wpływ fal upałów może być znacznie bardziej zauważalny, zwłaszcza że są one coraz częstsze i trwają coraz dłużej.

Naukowcy zauważyli jednocześnie, że negatywny wpływ upałów na zdrowie z czasem nieco wyhamowywał, ponieważ ludzie nauczyli się z nimi radzić – na przykład spędzając więcej czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach. Zdaniem autorów raportu wyniki ich analiz uwypuklają potrzebę wprowadzenia systemowych rozwiązań, które pomogą ludziom skutecznie chronić się przed wysokimi temperaturami.

Reklama
Reklama

Źródło:
www.nature.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia Klimat

Izabela Popko

Można powiedzieć, że dziś już większość ludzi ma świadomość negatywnego wpływu promieni słonecznych na kondycję skóry. Zamiast regularnie odwiedzać solarium, coraz więcej kobiet sięga po kremy z filtrami, aby spowolnić procesy starzenia się skóry, które potęguje ekspozycja na promienie UV.

Okazuje się, że długotrwałe fale upałów, które coraz częściej nawiedzają również Polskę, przyspieszają procesy starzenia się. Dotyczy to nie tylko skóry, ale również całego organizmu. Takie między innymi wnioski płyną z raportu naukowców z Uniwersytetu w Hong Kongu, który opublikowano niedawno na łamach czasopisma „Nature Climate Change”.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przekąski można z powodzeniem wkomponować do codziennej zbilansowanej diety.
Zdrowie
Zbadano, kiedy najczęściej tracimy kontrolę nad jedzeniem przekąsek. „To nie słaba wola”
Prof. dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka: Spotykam się z sytuacjami, w których życie i priorytety mogą
Zdrowie
Prof. Senkus-Konefka o raku piersi: Medycyna konwencjonalna daje o wiele większe szanse na wyleczenie
W przypadku kobiet, które na w ciągu 25 lat pomijały mammografię, ryzyko śmierci z powodu nowotworu
Zdrowie
Odkładanie pierwszej mammografii istotnie zwiększa ryzyko śmierci. Wyniki badania
Liczba zachorowań na nowotwory jamy ustnej w ostatnich latach, choć niewiele, to jednak wzrosła.
Zdrowie
Popularny nawyk w piciu herbaty może powodować groźnego raka. Lekarze ostrzegają
Wyniki badania pokazały, że u osób, które przez wiele lat miały silne poczucie sensu swojego życia i
Zdrowie
Warto mieć cel z życiu. Badanie pokazało, że oddala to widmo poważnej choroby
Reklama
Reklama
e-Wydanie