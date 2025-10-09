Można powiedzieć, że dziś już większość ludzi ma świadomość negatywnego wpływu promieni słonecznych na kondycję skóry. Zamiast regularnie odwiedzać solarium, coraz więcej kobiet sięga po kremy z filtrami, aby spowolnić procesy starzenia się skóry, które potęguje ekspozycja na promienie UV.

Okazuje się, że długotrwałe fale upałów, które coraz częściej nawiedzają również Polskę, przyspieszają procesy starzenia się. Dotyczy to nie tylko skóry, ale również całego organizmu. Takie między innymi wnioski płyną z raportu naukowców z Uniwersytetu w Hong Kongu, który opublikowano niedawno na łamach czasopisma „Nature Climate Change”.

Filtr UV to nie wszystko. Postarzają nas również fale upałów

Autorzy raportu zauważają, że dotychczas nie było jasne, czy istnieje jakiś związek między upałami a przyspieszeniem tempa, w jakim starzeje się ludzki organizm. Dodają, że wcześniejsze badania obejmowały wpływ wysokich temperatur na organizm jedynie w krótkiej perspektywie, nie dłuższej niż rok. Mając to wszystko na uwadze, naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje relacja między długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury a szybszym starzeniem się.

Badacze przeanalizowali dane medyczne blisko 25 tysięcy dorosłych mieszkańców Tajwanu, pochodzące z lat 2008-2022. Kobiety stanowiły prawie połowę próby badawczej. Większość uczestników badania miała wykształcenie średnie lub wyższe, prawie 97 proc. z nich nie było pracownikami fizycznymi, a 86 proc. mieszkało w miastach. Większość badanych prowadziła zdrowy tryb życia.