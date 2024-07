Ćwiczenia umysłu równie ważne jak rozwijanie muskulatury? Specjalista wyjaśnia

75-letnia Cath Bowie pod pseudonimem Grumpygran1948 podbija świat popularnej gry video Fortnite. Gra dla zabawy, ale, jak zaznacza, dba o słownictwo używane w trakcie interakcji z innymi uczestnikami. Relacjonowane przez seniorkę przygody w grze na żywo zaczęły niespodziewanie cieszyć się sporym zainteresowaniem, a gdy dołączył do niej popularny YouTuber SypherPK, ich pierwsza wspólna rozgrywka przyciągnęła przed ekrany komputerów 500,000 widzów. 75-latka ze Szkocji może i traktuje swoje zajęcie jak świetną zabawę, ale takie spędzanie czasu pozwala też nieustannie stymulować mózg i wspomagać jego rozwój.

Podobnie jest z grą na instrumentach muzycznych. Popularne aktorki, oprócz sukcesów w świecie filmowym, mogą również poszczycić się umiejętnościami w sferze muzycznej: Jennifer Garner świetnie gra na saksofonie, Halle Berry na flecie, a Meryl Streep na potrzeby roli niezłomnej edukatorki muzycznej w filmie biograficznym „Music of the Heart” nauczyła się grać na skrzypcach. Jakie inne aktywności pozwalają stymulować pracę mózgu i zapewniać jego nieustanny rozwój? Na te pytania odpowiada Wiesław Sikorski, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner.



Doskonalenie zdolności muzycznych w każdym wieku

Dobroczynny wpływ nauki gry na instrumentach na pracę i rozwój mózgu został udowodniony naukowo. – Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone przez naukowców z Düsseldorfu. Dzięki neuroobrazowaniu przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI), odkryli oni, że mózgi muzyków (konkretnie skrzypków, pianistów i gitarzystów), przede wszystkim tych, którzy zaczęli obcować z instrumentem przed siódmym rokiem życia, wyróżniają się powiększoną przednią częścią spoidła wielkiego, zwanego też ciałem modzelowatym. Spoidło to jest kłębem wiązek komórek nerwowych, które spajają ze sobą lewą i prawą półkulę mózgową. Większe ciało modzelowate sprawia, że może zmieścić się w nim więcej włókien neuronalnych, tzn. aksonów. Ponadto jest tam też przypuszczalnie lepiej rozwinięta osłonka mielinowa, która ma ogromne znaczenie dla właściwego i szybkiego przekazywania impulsów. Łącznie to musi sprzyjać sprawniejszemu przesyłaniu informacji oraz lepszej współpracy i komunikacji między obiema półkulami. Dla uprawiających muzykę to istotne, ponieważ przednia część ciała modzelowatego wiąże zwłaszcza czołowe obszary ruchowe (motoryczne) oraz korę przedczołową – rejony ważne dla rozwoju umiejętności muzycznych – wyjaśnia specjalista.

Wprawdzie nabywanie umiejętności muzycznych odbywa się skutecznie we wczesnych etapach życia, to jednak, zgodnie z obserwacjami naukowców, można je nieustannie rozwijać i doskonalić również w późniejszych latach. – Niemieccy badacze z Düsseldorfu wykazali, że ćwiczenie gry na jakimś instrumencie muzycznym od najwcześniejszych lat spowodowało, że plastyczny mózg wytworzył połączenia między zaangażowanymi w te czynności obiema półkulami. W efekcie zwiększyła się też ich zdolność do kooperacji i umiejętności muzyczne ćwiczącego. Stąd prosty wniosek, że zdolności czy pasje muzyczne można organicznie rozwijać i doskonalić – podkreśla pedagog społeczny.