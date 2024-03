Czym karmić mózg, by się rozwijał? Ekspertka wyjaśnia

Charyzmatyczna prawniczka Joanna Chyłka, bohaterka bestsellerów Remigiusza Mroza, aby sprawnie funkcjonować w zawodzie i skutecznie uchodzić z życiem w sytuacjach zagrożenia, potrzebuje regularnie posilać się krwistymi stekami. Odegrana przez Sandrę Bullock w „Narzeczonym Mimo Woli” apodyktyczna szefowa wydawnictwa Margaret Tate, zmuszająca swojego asystenta do fikcyjnego ślubu, rozpoczyna dzień od sojowego latte, a zdesperowani bohaterowie filmu „Swatamy swoich szefów”, w obawie przed niezadowoleniem swoich głodnych pracodawców, na posadzce nowoczesnego biurowca w późnych godzinach wieczornych pieczołowicie dzielą porcję przywiezionego przez dostawcę jedzenia, aby dla obojga starczyło: cheeseburger z truflami i jarmużem oraz sushi równo rozłożone na dwie porcje lądują na biurkach wysoko postawionych managerów. Pożywieni i posileni, mogą pracować wydajnie. O tym, jak właściwie dobrana dieta i regularne posiłki pomagają w odpowiednim funkcjonowaniu mózgu i wykonywaniu swoich obowiązków, opowiada dr inż. Joanna Pieczyńska, technolog żywności i doradca żywieniowy, specjalista psychodietetyki.

Nie tylko witaminy

Pojęcie „karmienie mózgu” ma oczywiście charakter metaforyczny, jednak składniki odżywcze uwalniane z dostarczanych pokarmów są przez mózg wykorzystywane do szeregu czynności podejmowanych każdego dnia. – Niezbędne dla mózgu składniki pokarmowe nie zawężają się jedynie do witamin, lecz stanowią szeroką grupę związków, które służą do syntezy neuroprzekaźników, budowy komórek nerwowych lub jak glukoza jako paliwo – wyjaśnia psychodietetyk. – Co ciekawe, niektóre związki biologicznie aktywne zawarte w przyprawach i ziołach powodują uwalnianie endorfin, opóźniają procesy starzenia komórek układu nerwowego, spowalniają procesy degeneracyjne mózgu, redukują stany lękowe, czyli nie tyle karmią co wpływają na funkcjonowanie mózgu. Podobnie świeże warzywa czy owoce bogate w antyoksydanty, chroniąc komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym, powodują redukcję utraty zdolności poznawczych mózgu, zapobiegają uszkodzeniom oksydatywnym komórek nerwowych, usprawniają przepływ krwi przez mózg oraz poprawiają zdolności zapamiętywania – wymienia dr inż. Joanna Pieczyńska.

Neuroprzekaźniki

Jak tłumaczy ekspertka, wydajna praca mózgu jest w głównej mierze zależna od neuroprzekaźników. – To one regulują automatyczne funkcjonowanie organizmu, mają wpływ na samopoczucie, nastroje i zachowanie, regulują procesy poznawcze, poziom czujności i gotowości do działania – wyjaśnia.