Pochodząca ze Szkocji 75-latka obserwowała swojego wnuka, który spędzał czas na grach video. – Wielokrotnie zapraszał mnie do gry, ale bardzo mnie to nudziło – przyznaje w rozmowie z BBC. – Wszystko się zmieniło w pierwszym tygodniu, gdy tylko pojawiła się gra Fortnite, czyli w 2017 roku. Trudno mi to opisać, ale było to jak miłość od pierwszego wejrzenia – relacjonuje.

Przez trzy kolejne lata regularnie szlifowała swoje umiejętności samodzielnie, a następnie stopniowo przyłączała się do grup młodych użytkowników grających online i relacjonujących swoje poczynania na żywo, w ramach tzw. streamingów internetowych.

Grumpygran1948: nie „zabijać”, tylko „eliminować”

Grumpygran1948 nie była jednak zachwycona słownictwem, jakim posługiwali się inni gracze, uznając je za wulgarne i toksyczne. W rozmowie z BBC zaznacza, że dodatkowo nie byli zachwyceni, gdy orientowali się, że mają do czynienia z dużo starszą od siebie osobą. Stworzyła więc własną drużynę złożoną ze starszych amatorów Fortnite’a. – Nie używamy słowa „zabijać”, tylko „eliminować” – zaznacza w cytowanej rozmowie.

Relacjonowane przez seniorkę przygody w grze na żywo zaczęły niespodziewanie cieszyć się sporym zainteresowaniem, osiągając szczyt popularności w momencie, gdy do 75-latki zgłosił się popularny w środowisku graczy YouTuber SypherPK. Ich pierwsza wspólna rozgrywka przyciągnęła przed ekrany komputerów 500,000 widzów. – To prawdziwy profesjonalista. Po prostu napisał do mnie na chacie. Już samo to było dla mnie dużym wydarzeniem, a gdy zaprosił mnie do gry, zgodziłam się natychmiast. Kto by się nie zgodził? – pyta retorycznie.

Nikt nie będzie cię oglądał

Gdy kilka lat temu Cath Bowie wyznała swojemu wnukowi, że chciałaby rozpocząć transmisje gry na żywo, nie był przekonany do tego pomysłu. – Babciu, przecież nie umiesz tego robić. Nikt nie będzie cię oglądał – zareagował.