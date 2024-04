Ogrodnictwo to nie tylko modne hobby. Bardzo korzystnie wpływa na zdrowie

Przebywanie na świeżym powietrzu, praca w ogrodzie czy piesze wędrówki umożliwiają kontakt organizmu z różnorodnym ekosystemem, wspierając zdrowie psychiczne i fizyczne. – Pamiętajmy jednak, że pozytywny wpływ na samopoczucie dzięki pracy w ogrodzie możliwy jest za sprawą kaskady kilku czynników: zieleni, kontaktu ze świeżym powietrzem oraz aktywności mięśni i stawów podczas ćwiczeń – dodaje dietetyk.

Mniejsze ryzyko depresji

Spędzając czas na świeżym powietrzu, inwestując energię w pielęgnację ogrodu, a następnie obserwując efekty swojej pracy w postaci imponujących roślin czy świeżych, dorodnych warzyw, można ustrzec się od obniżonego nastroju, a także zadbać o kondycję fizyczną. – Ogrodnictwo może pomóc zmniejszyć lęk i stres oraz ograniczyć ryzyko występowania depresji – zauważa Łukasz Jaśkiewicz. – Jest to sposób na wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Wiosenno-letnie prace w ogrodzie, na przykład sadzenie i pielęgnacja pomidorów, szczypiorku, bazylii czy mięty może sprawić, że czas spędzony na świeżym powietrzu poprawi nasze zdrowie – przekonuje dietetyk.

Jak dodaje Łukasz Jaśkiewicz, pojawia się coraz więcej danych naukowych potwierdzających, że kontakt człowieka z roślinami i przestrzenią zieloną, szczególnie dzięki pracom w ogrodzie, wpływa niezwykle korzystnie na zdrowie psychofizyczne. – Co więcej, prace ogrodowe przyczyniają się do poprawy nastroju, zmniejszenia uczucia stresu, strachu, smutku czy złości. Zauważono także obniżenie ciśnienia krwi, napięcia mięśni, poprawę jakości snu czy obniżenie bólu i tętna. Uważa się, że ogrodnictwo wpływa pozytywnie na ciało i umysł – wymienia.

Zamiast siłowni

W trosce o nienaganną sylwetkę i kondycję fizyczną wiele osób decyduje się na katorżnicze treningi na siłowni czy udział w maratonach. Tymczasem zbliżony efekt można osiągnąć, angażując się w prace ogrodnicze i podejmując je regularnie. – Koszenie trawy, przekopywanie ogródka czy grabienie są doskonałym sposobem na zwiększenie tempa przemiany materii, co może prowadzić do zmniejszenia masy ciała i zmniejszenia ryzyka otyłości czy cukrzycy – zauważa Łukasz Jaśkiewicz. – Dzięki pracy mięśni dodatkowo poprawia się siła i sprawność, przez co szczególnie u osób starszych może poprawić się ogólne funkcjonowanie mięśni i pamięci oraz zmniejszyć się ryzyko sarkopenii czy osteoporozy. Kontakt z naturą i prace na świeżym powietrzu to kaskada kilku czynników, które razem pozwalają wzmacniać zdrowie – konstatuje trener sportowy.

Jeśli w trakcie wspomnianych czynności pojawia się u boku osoba towarzysząca, korzyści z takiego spędzania czasu są nieocenione. – Okazuje się, że wspólne prace w ogrodzie mogą wzmacniać korzyści społeczne opóźniając wystąpienie demencji, dzięki dodatkowej roli ćwiczeń i wspólnego towarzystwa, co szczególnie poprawia funkcje mózgu. Uważa się, że u osób po przebytym zawale serca czy udarze praca w ogrodzie poprzez kontakt z zielenią, ziemią i świeżym powietrzem może w skuteczny i przyjemny sposób pomóc wracać do zdrowia i poprawić funkcje motoryczne kończyn w porównaniu do innych form aktywności i ćwiczeń – wyjaśnia ekspert.