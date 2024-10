80-letnia Koreanka zrobiła furorę jako uczestniczka konkursu Miss Universe

60-letnia prawniczka i dziennikarka Alejandra Rodríguez, która w kwietniu bieżącego roku uzyskała tytuł Miss Universe Buenos Aires, to najstarsza zwyciężczyni konkursów piękności na świecie. – Jestem pierwszą przedstawicielką nowego nurtu i oby oznaczało to nowy początek! – wyznała w rozmowie z przedstawicielami mediów po ogłoszeniu werdyktu. Nie myliła się. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu Miss Universe, wyznaczonymi z początkiem 2024 roku, do udziału w plebiscycie może zgłosić się „każda dorosła kobieta na świecie”, ponieważ górna granica wieku kandydatek została zniesiona.

Reklama

Tym samym 80-letnia Choi Soon-hwa została najstarszą dotychczas uczestniczką konkursu piękności na świecie – konkurowała z 31 innymi kandydatkami do tytułu Miss Universe Korea. – Gdy zlikwidowano dotychczasowe ograniczenia wiekowe, pomyślałam, że powinnam spróbować swoich sił w konkursie. Niezależnie od tego, która kandydatka zwycięży, podjęłam decyzję o skorzystaniu z tych sprzyjających dla mnie okoliczności – zadeklarowała w rozmowie z CNN. Jakim wynikiem zakończył się plebiscyt i czy Choi Soon-hwa zamierza kontynuować karierę w świecie mody?



Choi Soon-hwa: realizacja marzeń o modelingu

Posągowa sylwetka, nieskazitelna cera, elegancka, krótko przystrzyżona fryzura i piękny uśmiech Choi Soon-hwa sprawiły, że jeden z pacjentów szpitala, w którym pracowała, namówił ją do spróbowania sił w modelingu. Miała wówczas 72 lata. Zapisała się na przyspieszony kurs przygotowania do zawodu modelki, a przemierzając szpitalne korytarze, szlifowała swoje umiejętności chodzenia. Niespełna dwa lata później mogła zaprezentować je publiczności zgromadzonej na pokazie podczas Tygodnia Mody w Seulu.

W kolejnych latach trafiała na okładki prestiżowych magazynów mody takich jak „Harper's Bazaar” czy „Elle”. – Początkowo zignorowałam rady mojego pacjenta, ale z czasem poczułam, że marzenia o karierze modelki, prezentowaniu pięknych ubrań i pozowaniu do zdjęć narodziły się we mnie na nowo. Podjęłam zatem decyzję o ich realizacji. Potraktowałam to jak rozpoczęcie nowego życia. Postanowiłam, że będę pracować bardzo ciężko, aby osiągać dalsze sukcesy – mówiła w rozmowie z CNN.