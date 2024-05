Nowy rozdział w życiu Melindy French Gates: dlaczego odchodzi z fundacji?

W ramach prowadzonej od 2000 roku fundacji zgromadzono dotychczas środki finansowe w wysokości około 78 miliardów dolarów. Siedem oddziałów Bill & Melinda Gates Foundation współpracuje z partnerami w ponad 130 krajach w celu gromadzenia funduszy na wskazane przez poszczególne jednostki potrzeby. W przyszłym miesiącu nastąpią istotne zmiany w zarządzie organizacji. Jak reaguje na nie współzałożyciel i kto zastąpi Melindę Gates w jej dotychczasowej roli?

Nowy rozdział

W poniedziałkowym oświadczeniu poinformowano, że współzałożycielka fundacji, Melinda French Gates, rezygnuje z pełnionej funkcji i pragnie rozpocząć nowy etap swojej działalności. – Melinda ma nowe pomysły na temat poprawy jakości życia kobiet i rodzin w USA, ale i na całym świecie – przekazał Mark Suzman, CEO fundacji, za pośrednictwem opublikowanego na profilach społecznościowych nagrania. – Po kilku trudnych latach obserwowania, jak kobiety stopniowo pozbawiane są swoich praw zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w wielu innych krajach na świecie, zamierza w najbliższym czasie skupić się na działalności w tym zakresie – dodaje.

Na temat podjętej decyzji wypowiedziała się też sama zainteresowana, publikując post na platformie X. – Jestem niezwykle dumna z fundacji, którą stworzyłam wraz z Billem, oraz z niesamowitego wysiłku podejmowanego przez wszystkie zaangażowane osoby w celu zaradzenia nierównościom na całym świecie – przyznaje. – Moja decyzja o odejściu z fundacji nie należała do łatwych – dodaje.



Zmiana nazwy

Ostatnim dniem pracy współzałożycielki w fundacji będzie 7 czerwca. W najbliższej przyszłości Melinda French Gates zamierza przekazać więcej informacji co do planów dalszej działalności charytatywnej po podjęciu tak radykalnego kroku. Tym samym organizacja oficjalnie zmieni nazwę na Gates Foundation, a jej jedynym prezesem zostanie Bill Gates. – Jest mi przykro z powodu odejścia Melindy, ale nie mam wątpliwości co do tego, że jej dalsza działalność filantropijna odegra ważną rolę w wielu dziedzinach w przyszłości – napisał na platformie X. – Pozostaję w pełni zaangażowany w pracę fundacji we wszyskich podejmowanych działaniach mających na celu realizację podjętych zobowiązań i poprawę życia milionów ludzi na całym świecie – dodał.